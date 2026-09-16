김중남 강릉시장, 국회·네이버 방문...지역 현안 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 김중남 강릉시장이 16일 국회와 네이버를 찾았다
- 주문진 해경서 신축 청사 이전과 유치를 건의했다
- 네이버와 AI·데이터 기반 혁신 협력 방안을 논의했다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김중남 강원 강릉시장은 16일 국회와 네이버를 차례로 방문해 지역 현안 지원과 AI·데이터 기반 디지털 혁신을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
김 시장은 서삼석 국회의원(농림축산식품해양수산위원회)을 만나 주문진의 입지 여건을 소개하며 강릉해양경찰서 신축 청사의 이전을 건의했다. 이는 해양 사건·사고에 대한 신속한 대응과 안전사고 대처, 치안 유지를 위한 최적지임을 강조하기 위해서다.
이어 네이버 사옥을 방문해 김유원 네이버클라우드 대표와의 간담회를 가졌다. 이 자리에서는 강릉시의 디지털 혁신을 위한 협력 방안이 논의됐다.
간담회에서는 ▲네이버 데이터센터의 강릉 유치 ▲강릉시 인공지능 전환(AI·DX) ▲네이버 D2SF와 연계한 혁신 창업 생태계 조성 등이 주요 협력 과제로 다뤄진데 이어 ▲워케이션 활성화 ▲네이버 지도 등 플랫폼 서비스와의 연계 방안에 대한 의견도 나눴다.
또 김중남 시장은 네이버 사옥의 미래기술 체험관을 방문해 AI·로보틱스 등 최신 기술을 살펴보고 이를 강릉시 행정과 지역 산업에 적용할 방안을 모색했다.
김중남 시장은 "지역 현안의 원활한 추진을 위해 관계 기관 및 국회와 지속적으로 소통하고 네이버클라우드와 협력을 강화해 강릉의 미래 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com