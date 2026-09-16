폐지 수거로 모은 1000만원 '독립유공자 유족'에 전달

AI 핵심 요약beta
- 서울북부보훈지청이 16일 독립유공자 유족 지원금을 전달했다
- 후원자 김경남씨가 폐지 수거로 모은 1000만원을 기부했다
- 동대문구 거주 유족 2명에 생활안정지원이 이뤄졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국가보훈부 서울북부보훈지청은 16일 동대문구보훈회관에서 사단법인 따뜻한 하루와 함께 독립유공자 유족 생활안정지원금을 전달했다고 밝혔다.
후원자 김경남(동대문구 거주)씨는 폐지 수거 등을 통해 모금한 1000만 원을 (사)따뜻한 하루에 전달하며 이 후원금이 독립유공자 유족에게 도움이 되기를 희망했다.
서울북부보훈지청은 질환 등으로 생활안정지원이 필요한 동대문구 거주 독립유공자 유족 2명을 선정했다. 이날 지청은 후원자와 함께 예우와 존경의 뜻을 전하는 시간을 가졌다.
이날 행사에는 최동민 동대문구청장과 김광일 (사)따뜻한 하루 이사장이 참석했다. 이들은 독립유공자와 그 유족이 안정적인 삶을 누릴 수 있도록 앞으로도 지속적인 관심을 기울이겠다고 말했다.
이희정 서울북부보훈지청장은 "민과 관이 협력해 노력을 지속하고, 국민 개개인도 관심을 가져야 대한민국의 독립을 위해 희생하고 헌신한 분들과 그 유가족에 대한 진정한 예우가 실현될 것"이라며 "이번 전달식이 좋은 본보기가 되기를 바란다"고 전했다.
onemoregive@newspim.com