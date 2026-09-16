임만균 시의회 의장, 홍콩과 협력 확대 논의…문화·경제 교류 활성화 기대

AI 핵심 요약beta
- 임만균 서울시의회 의장이 16일 홍콩경제무역대표부를 접견했다.
- 서울과 홍콩은 경제·문화·의회 교류 확대 방안을 논의했다.
- 서울시의회는 시민 체감 성과를 목표로 협력을 넓히기로 했다.
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임 의장, 금융·물류·행정 협력 강조
시민 체감할 협력 성과 창출 계획
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울과 홍콩 간 경제·문화·의회 교류를 확대하자는 뜻이 모아졌다.
임만균 서울특별시의회 의장은 16일 오전 10시 의장접견실에서 홍콩경제무역대표부 질리안 람(Gillian Lam, 林玉婉) 수석대표를 접견하고, 서울~홍콩 간 경제·문화 및 의회 교류 확대 방안을 논의했다.
홍콩 운수물류부, 주택부, 식품보건부 등을 역임한 질리안 람은 올해 3월부터 주도쿄 홍콩경제무역대표부 수석대표로 한국과 일본의 경제·무역 교류 협력 창구 역할을 수행하고 있다.
임 의장은 이날 만남에서 서울과 홍콩은 오랜 기간 경제와 문화 교류를 이어온 중요한 관계로서, 금융·물류·행정·문화 분야 강점을 공유할 수 있는 협력 파트너라는 점을 강조했다. 또 경제, 관광, 문화, 정보 교류 등 더 다양한 분야에서 폭넓은 협력이 이어지기를 기대한다고 밝혔다.
임 의장은 "한국과 홍콩 간 경제 발전과 협력을 위해 늘 애써주셔서 깊이 감사드린다"는 인사를 전하고 "홍콩은 영화로, 서울은 K-팝으로 오랜동안 '문화'를 통해 연결되고 소통해 온 만큼 공통점과 공감대가 큰 도시"라고 말했다. 이어 "앞으로 서울과 홍콩 간 교류가 더욱 활발해질 수 있도록 서울시의회 차원에서도 관심과 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
질리안 람 수석대표는 "홍콩은 서울처럼 집행기관과 의회 구조가 비슷하고 에너지 넘치는 시민들의 모습도 친근해 찾을 때마다 깊은 유대감이 느껴진다"라며 "앞으로 더 다양한 분야에서 협력하고 실질적인 성과를 만들 수 있도록 힘을 모으겠다"라고 화답했다.
서울시의회는 앞으로도 홍콩과의 교류를 지속 확대해 나갈 예정이다. 시민이 체감할 수 있는 협력 성과를 함께 만들어 간다는 방침이다.
임 의장은 "지난 7월, 켈란탄주 대표단 접견을 시작으로 제12대 서울시의회는 서울의 우수한 정책을 세계에 더 널리 알리고 도시 간 상생 발전을 이끌는 다각적인 의원 외교 활동을 지속해서 전개해 나가겠다"라고 강조했다.
windy@newspim.com