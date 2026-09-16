경남경총·지역경제계 "지역 전략산업과 연계한 핵심 공공기관 경남 이전"

AI 핵심 요약beta
- 경남 경제계가 16일 공공기관 경남 이전을 촉구했다.
- 발전공기업 통합본사와 해군사관학교 진해 존치를 요구했다.
- 경남도는 산업 연계 공공기관 유치에 힘을 보태기로 했다.
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해군사관학교 진해 존치 정부에 촉구
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 경제계가 정부의 공공기관 2차 이전과 공공부문 개편 논의가 본격화되는 가운데 경남의 산업 기반과 지역 여건을 정책에 반영해 줄 것을 한목소리로 요구했다.
경남경영자총협회는 16일 창원 그랜드머큐어앰배서더 그랜드볼룸에서 열린 제337회 노사합동 조찬세미나에서 지역 경제계와 함께 공공기관의 경남 이전을 요구하는 성명을 발표했다.
조찬세미나에는 이상연 경남경영자총협회 회장을 비롯한 지역 최고경영자와 경제단체 관계자 등 200여 명이 참석했다. 경남도에서는 조현준 균형발전본부장 등이 참석해 공공기관 2차 이전 대응 방향과 발전공기업 본사 유치 추진 현황 등을 설명했다.
이번 성명은 정부가 추진 중인 국가균형성장 전략과 공공기관 2차 이전, 공공부문 개편 논의에 대응하기 위해 마련됐다. 공공기관 이전을 경남의 산업 경쟁력 강화와 기업 성장·투자, 일자리 창출로 연결해야 한다는 지역 경제계의 입장을 정부에 분명히 전달하겠다는 취지다.
참석자들은 성명에서 지역 전략산업과 연계한 핵심 공공기관의 경남 이전을 요구했다. 발전공기업 통합본사를 경남혁신도시에 유치하고 해군사관학교를 진해에 존치할 것을 정부에 촉구했다.
경제계는 특히 대통령이 밝힌 '수도권과 멀수록 두터운 지원'이라는 국가균형발전 원칙이 공공기관 2차 이전에도 일관되게 적용돼야 한다고 주장했다. 1차 공공기관 이전 당시 활용한 기능군 체계를 바탕으로 지역 전략산업과 연계성이 높은 기관을 권역별로 집적 이전하는 방식이 필요하다는 의견을 제시했다.
경남은 조선, 방산, 원전, 우주항공 등 국가 핵심 전략산업이 집적된 제조업 중심지로 평가된다. 지역 경제계는 이들 산업과 관련된 공공기관이 경남으로 이전할 경우 지역 기업과의 협력이 확대돼 산업 경쟁력 강화와 투자, 일자리 확대 등 실질적인 지역 성장으로 이어질 것으로 보고 있다.
참석자들은 국가균형발전 정책이 특정 지역에 편중되지 않고 비수도권 전반에 고르게 확산돼야 한다고 지적했다. 충청권의 경우 세종을 중심으로 행정 기능이 집중되고 광역교통망이 꾸준히 확충되고 있으며 전남은 대규모 국가전략산업 투자를 통해 새로운 성장 기반을 넓혀가고 있다는 점을 함께 언급했다.
발전공기업 통합본사의 경남혁신도시 유치 필요성도 별도로 강조됐다. 경남혁신도시는 발전 5개 공기업 본사를 기준으로 지리적 중앙에 위치해 발전소 접근성이 뛰어나고, 정주 여건도 양호해 통합본사의 안정적 정착에 적합하다는 주장이다.
석탄발전소 폐지에 따른 지역 산업·고용 충격을 완화하고, 에너지 전환 과정에서 지역의 부담을 줄일 수 있다는 점도 경남 유치의 장점으로 제시됐다. 기존 한국남동발전 사옥과 업무 기반 시설을 활용할 경우 최소 3300억 원 이상의 이전·신축 비용을 줄일 수 있다는 계산도 나왔다.
해군사관학교의 진해 존치 요구도 성명에 포함됐다. 참석자들은 해군사관학교가 80년간 진해에서 해군의 역사와 전통을 이어온 만큼, 전문성과 역사적 정체성을 유지하기 위해서라도 현 위치를 유지해야 한다고 주장했다.
경남도는 성명 발표에 앞서 공공기관 2차 이전과 공공부문 개편에 대응해 경제계·정치권·지역 사회와의 협력을 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 도는 공공기관 이전 방향, 발전공기업 본사 유치 추진 상황 등 주요 현안을 경제인들에게 공유했다.
조현준 경남도 균형발전본부장은 "경남 주력산업과 연계성이 높은 핵심 공공기관을 적극 유치하겠다"면서 "정의로운 에너지 전환과 이전 비용 절감이 가능한 경남에 발전공기업 통합본사가 설치될 수 있도록 경제계와 도민 역량을 모아 대응하겠다"고 말했다.
이상연 경남경영자총협회 회장은 "경남이 대한민국 제조업과 수출을 이끌어 온 산업 중심지"라며 "공공기관 이전과 공공부문 개편 과정에서 지역 산업 기반과 기업 경쟁력을 충분히 고려해야 한다. 경남 경제계도 공공기관 2차 이전 등 지역 현안 대응에 적극 힘을 보태겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com