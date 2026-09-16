'재혼 황후' 신민아·주지훈·이종석·이세영, 황실의 치명적 사각관계

AI 핵심 요약beta
- 디즈니+ 재혼 황후가 16일 메인 포스터와 예고편을 공개했다.
- 신민아와 주지훈, 이종석, 이세영의 사각관계가 그려졌다.
- 재혼 황후는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+ '재혼 황후'가 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영의 얽히고설킨 관계를 담은 메인 포스터와 예고편을 공개하며 기대감을 끌어올렸다.
'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.
공개된 메인 포스터는 황실의 왕좌를 배경으로 '나비에', '소비에슈', '하인리', '라스타' 네 사람의 존재감이 단번에 시선을 사로잡는다. 단단한 눈빛으로 정면을 응시하는 '나비에'의 곁에는 그녀를 지그시 바라보는 '하인리'가 자리하고, '나비에'는 그런 '하인리'의 손을 잡고 있어 두 사람 사이에 피어날 특별한 관계를 암시한다.
반면 '소비에슈'는 '나비에'를 바라보면서 한쪽 손을 '라스타'에게 내어주고 있다. '라스타'는 한 줄기의 빛과도 같은 '소비에슈'의 손을 놓치지 않겠다는 듯 꽉 붙잡고 있어 네 사람 사이에 얽힌 복잡한 관계를 고스란히 드러낸다. 사랑과 배신, 이혼과 재혼으로 뒤얽힌 네 사람이 어디까지 치달을지 관심을 집중시킨다.
공개된 메인 예고편은 '전 세계가 기다려온 로맨스 대서사' 라는 카피와 함께 '나비에'와 '소비에슈'의 완벽했던 결혼 생활에서 시작한다. 서로를 의심해 본 적 없던 두 사람 사이에 '라스타'가 나타나면서 균열이 생기고, 황실에 새로운 긴장감이 감돈다. 여기에 서왕국의 왕자 '하인리'까지 등장하면서 네 사람의 얽히고설킨 관계가 본격적으로 펼쳐진다.
'라스타'에게 점점 더 빠져드는 '소비에슈'와 '나비에'와 '하인리' 사이에 피어나는 묘한 기류가 교차되며 황실에는 돌이킬 수 없는 균열이 번져간다. '하인리'는 상처받은 '나비에'에게 새로운 선택지를 제시하고, '나비에'는 변화의 순간을 맞는다. 마침내 "황후와 이혼을 해야겠다"는 소비에슈의 선언으로 걷잡을 수 없는 국면으로 접어든다.
충격적인 이혼 통보에 '나비에'는 그 누구도 예상하지 못한 선택을 한다. 이혼을 받아들이는 동시에 재혼 승인을 요구하며 모두의 예상을 뒤엎는다. 이혼을 선언한 황제와 재혼으로 답한 황후 그리고 두 사람 곁에 선 '하인리'와 '라스타'까지, 사랑과 권력, 욕망이 뒤얽힌 네 사람의 관계가 어떤 파란을 불러올지 호기심을 고조시킨다.
'재혼 황후'는 오는 11월 4일 오직 디즈니+에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com