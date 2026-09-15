서울 시내버스 노사 협상, 밤 9시 '분수령'…"결렬 시 16일 첫차 파업"

AI 핵심 요약beta
- 서울 시내버스 노사가 15일 통상임금 기준을 놓고 2차 조정회의에 들어갔다
- 노조는 176시간과 7.85% 인상을 요구하며 16일 첫차 파업을 예고했다
- 서울시는 파업에 대비해 셔틀·지하철 증편 등 비상수송대책을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울시 "파업 시 셔틀버스 1500대 투입·지하철 새벽 2시까지"
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 시내버스 노사가 임금·단체협약 협상의 핵심 쟁점인 통상임금 산정 기준시간을 놓고 15일 오후 2시부터 서울지방노동위원회 2차 조정 회의에 돌입했다.
버스노조는 통상임금 산정 기준으로 176시간 적용과 시급 7.85% 인상을 요구하는 반면, 사측은 209시간을 기준으로 임금체계를 개편하는 조건에 10.32% 인상안을 제시하며 입장차를 좁히지 못하고 있다.
노조는 임금 협약 관련 노동위원회 조정에서 건설적인 대안이 있다면 이날 오후 9시까지 협상하겠다는 입장이다. 다만 제시한 시간까지 합의에 이르지 못하면 16일 오전 4시 첫차부터 파업에 들어가겠다고 밝혔다.
유재호 서울시버스노동조합 사무부처장은 이날 오후 서울지방노동위원회 상생관에서 브리핑을 열고 "7.85% 임금 인상을 고집하는 것이 아니다. 통상임금 산정 기준으로 176시간을 인정하고 올해와 내년 임금 교섭까지 감안해 논의한다면 객관적인 기준을 갖고 양보해 합의에 이를 수 있다"고 말했다.
노조가 제시한 7.85%는 최초 요구안으로, 물가상승률 등을 고려해 협상에서 제시하는 최대치이며 0∼7.85% 사이에서 협의할 수 있다는 설명이다.
유 사무부처장은 "다른 지역에서는 5% 이상 인상한 곳도 있어 이를 기준으로 격차를 좁혀갈 수 있다"며 "0.1%도 낮출 수 없어 파업한다는 것이 아니다"고 강조했다. 다만 최대 쟁점인 통상임금 산정 기준시간 문제에 대해서는 "법원 판결에 따라 176시간으로 해야 한다"며 입장을 굽히지 않았다.
유 사무부처장은 사측의 '노조 요구 수용 시 버스기사 연봉 8500만원 인상' 주장에 대해서도 "올해 기준 버스기사 연봉이 약 5900만원, 월 급여는 490만원 정도"라며 "8500만원은 토요일과 휴일 연장근로를 모두 하는 경우를 가정한 이론상의 수치"라고 반박했다.
노조는 사측이 적극적으로 교섭에 나서지 않고 있다고도 꼬집었다. 유 부처장은 "앞서 1차 조정회의에서 주말을 포함해 형식에 구애받지 않고 만나겠다는 뜻을 밝혔으나, 이후 사용자 측이나 서울시에서 별다른 제안이 없었다"고 했다.
그는 협상 시한을 오후 9시로 제시한 데 대해 "새벽 4시에 첫차가 나가려면 기사들은 오전 2시쯤 집에서 출발해야 한다"며 "타결 여부와 관계없이 운행을 준비하려면 잠을 충분히 자야 해 무의미한 밤샘 교섭을 하지 않으려 한다"고 설명했다.
한편 서울시는 파업이 현실화하면 무료 셔틀버스 최대 1500대를 투입한다. 지하철은 하루 202회 늘려 운행하고 막차 시간을 다음 날 오전 2시까지 늘린다. 따릉이는 무료로 개방하고 가로변 버스전용차로에는 일반 차량 통행을 한시적으로 허용할 방침이다.
산하 공공기관과 함께 유연근무제도 적용한다. 서울시교육청은 초·중·고교에 등교 시간 조정을 요청하고 대한상공회의소·중소기업중앙회 등을 통해 민간 기업에 재택근무·유연근무 활용을 독려하는 동시에 외국인 관광객을 위한 대체 교통수단도 안내할 예정이다.
오세훈 시장은 "마지막 순간까지 시내버스 노사가 합리적인 대안에 이를 수 있도록 노력하겠다"며 "서울시는 모든 가능성에 대비해 16일 아침 시민의 이동에 공백이 생기지 않도록 가용한 수단을 총동원해 비상수송대책을 철저히 준비하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com