유동균 마포구청장 "신규 소각장 설치·소각 용량 증설 단호히 반대"

AI 핵심 요약beta
- 유동균 마포구청장이 15일 상암동 신규 소각장 설치를 반대했다.
- 마포자원회수시설 현대화는 서북 3구만 이용해야 한다고 했다.
- 은평센터 협력 강화와 난방비 지원 확대도 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"은평광역자원순환센터, 서북 3구 간 원활한 협력 체계 마련 필요"
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 유동균 마포구청장이 상암동 신규 소각장 설치와 마포자원회수시설 소각 용량 증설을 두고 "단호히 반대한다"고 밝혔다.
시설 현대화 사업은 진행하되, 서북 3구(마포·은평·서대문)만 이용하도록 해야 한다는 입장이다. 은평광역자원순환센터에 대해서는 서북 3구간 협력 체계를 강화할 필요가 있다고 강조했다.
마포구는 15일 중구 성공회빌딩에서 지역 현안에 대한 기자회견을 개최했다. 유 구청장은 이 자리에서 "그동안 마포구는 서울시가 일방적으로 추진한 신규 자원회수시설 건립 계획에 줄곧 반대해 왔으며 관련 소송에서도 최종 승소했다"며 "이에 따라 서울시는 지난 3월 마포구 신규 소각장 설치 계획을 철회하고 기존 시설을 현대화하는 방향으로 정책 전환을 발표했다"고 말했다.
유 구청장은 "하지만 현재까지 서울시는 기존 마포자원회수시설 현대화에 대한 구체적 계획을 밝히거나 우리 구에 공식적 협의를 요청한 바 없다"며 "그런데 지난 9월 4일 열린 서울시의회 환경수자원위원회 업무보고에서 시 담당자는 상암동 신규 소각장 재추진 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다는 취지로 답변했다. 불과 몇 달 만에 앞선 발표와 다른 발언이 나온 만큼 서울시는 소각장 건립과 기존 시설 현대화에 대한 입장을 분명히 밝혀야 한다"고 했다.
유 구청장은 마포자원회수시설의 안전성과 환경성 향상을 위한 시설 개선의 필요성에는 공감한다고 밝혔다. 그러면서도 "시설 개선은 현재의 마포·서대문·용산·종로·중구 등 5개 자치구가 아닌, 마포·은평·서대문 3개 자치구의 이용을 전제로 추진할 것을 서울시에 건의한다"고 강조했다.
이어 "현대화를 명분으로 소각 용량을 늘리거나 서북 3구가 아닌 타 자치구의 폐기물을 추가로 반입하는 것은 어떠한 경우에도 받아들일 수 없다"며 "서울시는 서북 3구의 공동처리 모델을 확대에 다른 자치구에도 적용해야 한다"고 덧붙였다.
유 구청장은 자원회수시설이 위치한 서울 자치구 중 마포구만 난방비 지원 대상이 아니라는 점을 지적했다. 그는 "마포구민은 이미 오랜 세월 서울의 폐기물 처리 부담을 감내해 왔고 고통도 감내해 왔다"며 "현행법과 제도의 한계가 있다면 서울시가 직접 법령과 제도 개선에 나서 마포구민을 폭넓게 아우를 수 있는 지원책을 반드시 마련해 줄 것을 촉구한다"고 말했다.
은평광역자원순환센터에 대해서는 "마포·은평·서대문 3개 자치구가 안정적인 폐기물 처리를 위해 2013년부터 서울시의 권역별 계획을 바탕으로 사업을 함께 추진해 왔다"며 "당초 서북 3구는 역할을 나눠 은평구가 재활용품, 마포구가 생활폐기물, 서대문구가 음식물류 폐기물 처리를 원칙으로 협력 체계를 마련하고자 했으나 현재는 그 취지대로 운영되지 못하고 있는 것이 사실"이라고 꼬집었다.
유 구청장은 "서북 3구가 함께 비용을 부담한 시설이 은평구 단독 소유로 등기되면서 소유권 관련 소송도 진행되고 있지만, 법원의 판단에 따라 필요한 조치를 취하겠다"면서 "마포구는 공정한 책임 분담은 원칙으로, 구민의 뜻을 충분히 반영해 서북 3구간 원활한 폐기물 처리 협력 체계가 마련될 수 있도록 모든 행정적 노력을 다하겠다"고 전했다.
blue99@newspim.com