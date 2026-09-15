현대홈쇼핑, 콜센터 품질 우수기업 선정…AI로 상담 고도화

AI 핵심 요약beta
- 현대홈쇼핑이 15일 KS-CQI TV홈쇼핑 부문 우수기업에 선정됐다.
- 생성형 AI 챗봇으로 상담 정확성과 신속성을 높였다.
- 고령층 위해 ARS 음성을 늦춘 느린 말 서비스도 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대홈쇼핑이 인공지능(AI) 챗봇과 고령층을 위한 '느린 말 서비스' 등을 앞세워 콜센터 서비스 품질을 인정받았다.
현대홈쇼핑은 한국표준협회가 주관한 '2026년 한국 콜센터 품질지수(KS-CQI)' 조사에서 TV홈쇼핑 부문 우수기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.
KS-CQI는 국내 콜센터의 서비스 품질을 신뢰도와 친절도 등 7개 부문, 39개 항목으로 평가해 지수화한 것이다. 한국표준협회가 매년 업종별 우수기업을 발표한다.
현대홈쇼핑은 생성형 AI 기반의 상담원 전용 챗봇을 도입하는 등 고객만족(CS) 시스템을 고도화한 점에서 좋은 평가를 받았다. AI 챗봇은 복잡한 고객 문의에 대응하는 데 필요한 정보를 상담원에게 실시간으로 제공한다. 상담원의 정보 검색 시간을 줄이고 답변의 정확성과 신속성을 높이기 위해서다.
고령층 고객의 이용 편의성도 강화했다. 자동응답시스템(ARS)의 음성 안내 속도를 기존보다 10~20% 늦춘 '느린 말 서비스'를 운영해 고객이 안내 내용을 보다 정확하게 이해할 수 있도록 했다.
한광영 현대홈쇼핑 대표는 "고객의 시각에서 최상의 서비스를 제공하기 위해 차별화된 CS 시스템을 지속해서 개발하고 있다"며 "편리한 쇼핑 환경과 고객 만족을 최우선으로 하는 경영 전략을 이어가겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com