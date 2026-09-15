순창군, '군수와 함께하는 청렴토크'...보조금 담당자 33명 참여

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 14일 보조금 담당자와 청렴토크를 열었다.
- 직원 33명이 참여해 현장 애로와 고민을 나눴다.
- 최영일 군수는 청렴·공정 문화 확산 의지를 밝혔다.
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청렴 밸런스 게임·애로사항 건의 등 현장 중심 소통 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 보조금 업무 현장에서 발생할 수 있는 청렴 관련 고민과 애로사항을 공유하며 신뢰받는 공직문화 조성에 나섰다.
순창군은 지난 14일 어울림센터에서 보조금 업무 담당 직원들과 함께 '군수와 함께하는 청렴토크'를 열고 청렴과 공정의 가치를 되새기는 소통의 시간을 가졌다고 15일 밝혔다.
이날 행사에는 보조금 업무를 담당하는 직원 33명이 참석했다. 이번 청렴토크는 군이 추진하는 '반부패·청렴도 향상 추진계획'의 일환으로 지난해 처음 마련된 이후 올해는 현장 실무자까지 참여 대상을 확대했다.
행사는 군수와 모든 부서장이 참여한 '청렴공릴레이' 영상 시청을 시작으로 '톡(Talk)하면 통(通)한다'를 주제로 진행됐다. 참석자들은 '직장 내 최악의 동료' 영상을 함께 본 뒤 실제 근무 과정에서 겪었던 경험과 고민을 자유롭게 공유했다.
최영일 군수는 직원들의 사례를 들으며 현장 경험을 바탕으로 한 대처 방법과 격려의 말을 전하는 등 격의 없는 대화를 이어갔다.
특히 보조금 업무 과정에서 발생할 수 있는 다양한 유혹과 딜레마를 소재로 한 '보조금 청렴 밸런스 게임'이 진행돼 참석자들의 높은 호응을 얻었다. 무거울 수 있는 청렴 주제를 일상적인 업무 고민으로 풀어내 직원들의 공감과 참여를 이끌었다.
마지막 '군수에게 바란다'에서는 보조금 담당자들이 현장에서 겪는 애로사항과 건의사항을 직접 전달하며 자유로운 소통의 시간을 가졌다.
최영일 순창군수는 "직원들의 솔직한 목소리를 바탕으로 취약 분야를 개선하고 어려운 여건에서도 공정함과 청렴함을 지켜 순창군에 대한 신뢰를 높여 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com