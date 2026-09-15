[내일날씨] 아침 11도 '쌀쌀'·한낮 30도 '육박'…일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 16일 전국 대체로 맑고 일교차 큰 날씨를 예보했다
- 아침 최저 11~20도, 낮 최고 24~29도로 한낮엔 덥겠다
- 제주도엔 산지에 비, 미세먼지는 전 권역 좋음으로 예상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 16일은 아침에는 쌀쌀하고 한낮에는 기온이 30도에 육박하며 일교차가 클 전망이다.
15일 기상청에 따르면 오는 16일은 전국 대부분 지역이 낮과 밤 기온차가 크겠다. 당분간 낮과 밤 기온 차는 10~15도로 클 전망이다.
전국이 대체로 맑은 가운데 오전부터 낮 사이 제주도 산지·중산간에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 오전부터 낮 사이 제주도 해안에는 곳에 따라 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지겠다. 예상 강수량은 제주도 산지·중산간 5mm 미만이다.
아침 최저 기온은 11~20도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 13도 ▲강릉 16도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
낮 최고 기온은 24~29도로 예상된다. ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 25도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 27도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5m, 남해·동해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com