[프로축구] '전북전 멀티골' 클리말라, K리그1 29라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 클리말라가 15일 K리그1 29라운드 MVP에 뽑혔다.
- 12일 전북전서 멀티골로 서울의 2-1 승리를 이끌었다.
- 서울은 베스트팀·베스트매치·11명 최다 배출했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC서울의 공격수 클리말라가 지난 주말 K리그1 무대에서 가장 빛난 별로 선정됐다.
한국프로축구연맹은 지난 12일 전주월드컵경기장에서 열린 전북 현대와의 원정 경기에서 멀티골을 터뜨리며 서울의 2-1 승리를 이끈 클리말라를 K리그1 2026 29라운드 최우수선수(MVP)로 선정했다고 15일 발표했다.
클리말라는 이날 경기 시작 3분 만에 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 이후 전반 26분 전북 모따에게 동점골을 내주며 팽팽한 흐름이 이어졌으나 경기 종료 직전 극적인 결승골을 집어넣으며 승부에 마침표를 찍었다.
라이벌전 승리를 거머쥔 서울은 29라운드 베스트 팀에 올랐고 전북과의 경기는 베스트 매치로 선정되는 기쁨을 누렸다. 서울은 MVP 클리말라를 비롯해 공격수 문선민, 수비수 야잔, 골키퍼 구성윤 등 총 4명의 선수를 라인업에 배출하며 29라운드 베스트 11을 휩쓸었다.
29라운드 베스트 11 공격진에는 클리말라와 함께 조르지(포항), 아이아스(제주)가 선정됐다. 미드필더진은 문선민을 포함해 갈레고(부천), 이동경(울산), 이탈로(제주)가 이름을 올렸다. 수비진은 야잔과 함께 이명재(대전), 정승현(울산)이 구축했고, 최고의 골키퍼 자리는 구성윤이 차지했다.
K리그2 26라운드 MVP는 용인전에서 1골 1도움으로 활약하며 대구FC의 3-1 승리를 이끈 세라핌에게 돌아갔다.
psoq1337@newspim.com