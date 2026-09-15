카카오게임즈 '프렌즈팝콘', '짱구는 못말려' 3차 컬래버

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 15일 프렌즈팝콘에 짱구 협업을 시작했다.
- 10월 13일까지 액션가면 짱구 등 이벤트를 연다.
- 참여자에게 한정 캐릭터와 경품을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
빙고·분실물 수집·랭킹 경쟁 등 한정 이벤트 운영
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈가 모바일 퍼즐게임 '프렌즈팝콘'에서 애니메이션 '짱구는 못말려'와 세 번째 컬래버레이션을 진행한다고 15일 밝혔다.
카카오게임즈는 지난해 12월 첫 컬래버레이션에 이어 올해 5월 두 번째 협업을 진행한 바 있다. 이번 3차 컬래버레이션에서도 '짱구는 못말려' 지식재산권(IP)을 활용한 캐릭터와 이벤트를 선보인다.
먼저 오는 10월 13일까지 '액션가면 짱구 이벤트'를 진행한다. 이벤트 기간 스테이지 10개를 클리어하면 블록을 빠르게 제거할 수 있는 '액션가면 짱구' 아이템을 사용할 수 있고 경품 이벤트에도 자동 응모된다.
오는 28일까지 응모한 이용자 중 1명에게 신형 휴대폰을, 29일부터 10월 13일까지 응모한 이용자 중 1명에게 백화점 상품권 100만원권을 추첨을 통해 제공한다.
오는 17일부터 27일까지는 빙고판의 미션을 수행하는 '빙고 이벤트', 17일부터 23일까지는 짱구의 친구들이 잃어버린 물건을 수집하는 '분실물 모으기 이벤트'를 진행한다. 참여 이용자에게는 게임 재화와 인게임 아이템, 컬래버레이션 한정 캐릭터 등을 지급한다.
또 17일부터 10월 11일까지 '짱아의 보석 대작전' 이벤트를 총 4차례 진행한다. 이용자는 그룹 단위 랭킹 경쟁에 참여해 순위에 따른 보상을 받을 수 있다.
카카오게임즈는 컬래버레이션 기간 동안 추가 이벤트를 통해 '짱구는 못말려' 한정 캐릭터와 보상을 제공할 예정이다.
flurry327@newspim.com