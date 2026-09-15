'K-소스·냉동만두'로 美 급식·외식시장 공략...식자재 수출기업 6개사 출격

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 15일 미국 IFDA 콘퍼런스서 한국관을 열었다.
- 장류·소스류·냉동만두로 급식·외식 B2B 공략에 나섰다.
- 견본품·상담 지원해 대미 수출 확대를 추진했다.
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유통 관계자 1500명 참여...수출 상담·후속 거래 지원
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 장류·소스류와 냉동만두 등을 앞세워 미국 급식·외식시장 공략에 나섰다. 현지 마트와 소매점 중심의 K-푸드 판매를 대규모 식자재 유통망으로 확대한다는 구상이다.
농림축산식품부는 14일부터 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열리는 '2026 미국식자재유통협회(IFDA) 콘퍼런스'에 참가해 처음으로 한국관을 운영한다고 15일 밝혔다.
이번 행사에는 글로벌 식품 유통기업 시스코(Sysco)를 비롯해 식자재 유통 관계자 1500명이 참여한다. 식품 유통 기술과 공급망, 물류 자동화 등을 다루는 기업 간 거래(B2B) 박람회다.
농식품부는 한국식자재유통협회와 함께 한국관을 마련하고 식자재 유통사와 외식 프랜차이즈 등 신규 거래처 확보에 나섰다. 참여 기업은 농심태경, 동원F&B, 삼성웰스토리, CJ프레시웨이, 풀무원, 한미F3 등 6개사다.
한국관에는 'K-푸드 정품 홍보관'과 공동 조리공간, 비즈니스 라운지를 조성해 제품 홍보와 시식·시음, 수출 상담을 함께 진행한다.
현장에서는 구매업체 관계자들이 소스와 냉동만두 등을 맛보고 현지 급식·외식 메뉴에 활용할 수 있도록 조리법과 공급 모델을 제시한다. 대량 보관의 편의성과 유통 조건도 안내해 각 업체의 유통망 도입 여부를 검토할 수 있도록 했다.
농식품부는 행사에 앞서 구매업체별 관심 품목과 수요를 분석해 국내 기업과 일대일 상담을 연결했다. 행사 이후에도 견본품 발송과 온라인 상담 등을 지원해 실제 수출 계약으로 이어지도록 뒷받침할 예정이다.
아울러 행사에서 확보한 북미 식자재 유통·공급망 특성과 유통채널별 구매업체 정보는 향후 대미 B2B 수출 확대 전략에 활용한다. 현지 진출 국내 기업과 연계해 구내식당에서 한국 식자재 소비를 늘리는 'K-푸드 데이'도 운영한다는 계획이다.
정경석 농식품부 식품산업정책관은 "K-푸드가 일시적인 유행을 넘어 글로벌 주류 식문화로 자리 잡기 위해서는 급식·외식 등 대규모 소비로 이어지는 식자재 유통망 공략이 필수적"이라며 "우수한 K-식자재가 글로벌 B2B 시장에 성공적으로 안착하여 농식품 수출 확대의 새로운 동력이 될 수 있도록 바이어 발굴, 온·오프라인 마케팅 등 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com