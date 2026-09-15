이동훈 SK바이오팜 사장, 보름새 자사주 3000주 매입

AI 핵심 요약beta
- 이동훈 SK바이오팜 사장이 11일 자사주 1000주를 추가 매입했다.
- 보름여간 이 사장과 유창호 부문장이 총 4000주를 사들였다.
- 회사는 경영진 매입을 성장 자신감과 책임경영 의지로 설명했다.
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유창호 전략부문장도 500주 추가 취득
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이동훈 SK바이오팜 사장이 지난달 말 자사주 2000주를 매입한 데 이어 보름여 만에 1000주를 추가로 사들였다.
SK바이오팜은 이 사장이 지난 11일 자사주 1000주를 취득했다고 15일 밝혔다. 취득 평균 단가는 주당 7만8800원으로 총 매입 규모는 약 7900만원이다.
이 사장은 지난달 27일에도 SK바이오팜 주식 2000주를 매입했다. 당시 평균 취득 단가는 9만898원으로 약 1억8000만원 규모였다. 이번 추가 매입까지 합치면 보름여 동안 총 3000주, 약 2억6100만원어치의 자사주를 사들인 셈이다.
유창호 SK바이오팜 전략부문장도 지난 11일 자사주 500주를 평균 7만9087원에 추가 매입했다. 유 부문장은 지난달 27일에도 500주를 매입한 바 있다.
SK바이오팜은 경영진의 연이은 자사주 매입에 대해 중장기 성장 전략과 기업가치에 대한 자신감 및 책임경영 의지를 나타내기 위한 것이라고 설명했다.
SK바이오팜은 지난달 오파칼림의 독점적 라이선스 계약을 체결하고 세노바메이트에 이은 후속 파이프라인으로 개발하고 있다. 오파칼림은 선택적 칼륨 채널 Kv7 활성제로 성인 부분발작 치료제로 개발 중이다.
회사는 임상과 허가 절차가 계획대로 진행될 경우 이르면 2029년 미국 시장 출시를 목표로 하고 있다.
sykim@newspim.com