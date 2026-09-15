컴투스, 'GES 2026' 참가…SWC 10년 발자취 전시

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 18일부터 20일까지 GES 2026에 참가한다.
- SWC 10년 발자취를 소개하는 전시를 운영한다.
- 관람객에 아이템 쿠폰과 공식 굿즈를 준다.
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11월 서울 월드파이널 앞두고 팬 접점 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 오는 18일부터 20일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 '게임·e스포츠 서울 2026(GES 2026)'에 참가한다고 15일 밝혔다.
GES 2026은 서울시가 주최하고 서울경제진흥원(SBA)이 주관하는 게임·e스포츠 행사다. 국내외 게임사와 프로 구단이 참여해 전시·체험 프로그램과 e스포츠 경기를 진행한다.
컴투스는 행사 현장에서 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)'의 10년간 발자취를 소개하는 기획 전시 공간을 운영한다.
전시에서는 LA와 도쿄, 파리 등에서 열린 역대 월드 파이널의 우승자와 주요 경기 기록 등을 시각 자료로 선보인다. 행사 기간 부스를 방문한 관람객에게는 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 아이템 쿠폰과 공식 굿즈도 선착순으로 제공한다.
컴투스는 앞서 SBA와 오는 11월 14일 서울에서 열리는 'SWC2026' 월드 파이널의 성공적인 개최와 e스포츠 산업 진흥을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 GES 2026 참가도 양사 협력의 일환이다.
SWC2026은 지난 8월 말 온라인 예선을 마쳤다. 중국 지역 선발전 본선에 이어 오는 26일 독일 함부르크에서 유럽 컵, 10월 11일 캐나다 토론토에서 아메리카 컵, 10월 17일 태국 방콕에서 아시아퍼시픽 컵이 열린다.
각 지역 대회에서 선발된 12명은 오는 11월 14일 서울 KBS아레나에서 열리는 월드 파이널에서 우승을 놓고 경쟁한다.
flurry327@newspim.com