미래에셋자산운용, 'TIGER 미국S&P500' 하반기 개인 순매수 1위

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋운용이 15일 TIGER 미국S&P500 ETF 개인순매수 1위를 밝혔다.
- 7월 1일~9월 14일 개인순매수는 1조4644억원이었다.
- 환율 하락에도 매수세가 이어지며 대표지수 선호가 커졌다.
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TIGER 미국나스닥100과 합산 2조원 돌파
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 자사 'TIGER 미국S&P500' 상장지수펀드(ETF)가 올해 하반기 들어 국내 상장 ETF 가운데 개인 순매수 1위를 기록하고 있다고 밝혔다.
15일 한국거래소에 따르면 지난 7월 1일~9월 14일 기준 TIGER 미국S&P500 ETF의 개인 순매수 금액은 1조4644억원으로 국내 상장 ETF 전체 1위를 차지했다.
4월 15일부터 103거래일 연속 개인 순매수(누적 3조613억원)를 이어갔으며, 하반기 'TIGER 미국나스닥100 ETF'에도 6821억원의 개인 자금이 유입되면서 TIGER 미국 대표지수 ETF 2종의 하반기 개인 순매수 합계는 2조1465억원을 기록했다.
주목할 점은 최근 환율 하락 구간에서도 매수세가 이어졌다는 것이다. S&P500 지수는 하반기 들어 소폭 상승한 반면, 달러/원 환율은 6월 말 1549.4원에서 이달 14일 1347.3원까지 13% 이상 하락했다. 이 같은 환율 하락에도 개인 투자자들은 TIGER 미국S&P500 ETF에 대한 순매수를 이어갔다고 회사 측은 전했다.
S&P500 지수는 오는 18일 장 마감 후 정기 변경을 진행하며, 21일 개장부터 블룸에너지(Bloom Energy), 에버퓨어(Everpure), 일루미나(Illumina) 등 3개 종목이 편입된다. 블룸에너지는 데이터센터 등에 연료전지 발전 시스템을 공급하며, 에버퓨어는 기업용 데이터 스토리지·관리 솔루션 기업이다. 일루미나는 유전체 분석 장비 분야의 대표 기업이다.
김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "하반기 개인 순매수 1위는 주식시장이 흔들릴 때 투자자들이 단일 종목이나 특정 업종보다 장기적으로 검증된 미국 대표지수에 분산 투자했음을 보여준다"며 "S&P500 지수는 정기 변경을 통해 AI 인프라, 데이터, 바이오 등 새로운 성장 산업을 꾸준히 반영하는 만큼, 투자자들이 TIGER 미국S&P500 ETF 하나로 미국 경제의 성장을 오래 함께할 수 있도록 운용에 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com