넷마블조정선수단, 전국장애인체전서 메달 15개 획득

AI 핵심 요약beta
- 넷마블조정선수단이 15일 전국장애인체전서 15개 메달을 땄다
- 대회는 11일부터 14일까지 충주탄금호조정경기장에서 열렸다
- 강현주 3관왕 등 선수 8명이 금11·은2·동2개를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8명 선수 11개 종목 출전
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블문화재단은 넷마블조정선수단이 '제46회 전국장애인체육대회'에서 금메달 11개를 포함해 총 15개의 메달을 획득했다고 15일 밝혔다.
대회는 지난 11일부터 14일까지 충주탄금호국제조정경기장에서 열렸다. 조정 종목은 성별과 장애 유형 등에 따라 총 20개 세부 종목으로 진행됐다.
넷마블조정선수단에서는 선수 8명이 11개 세부 종목에 출전해 금메달 11개, 은메달 2개, 동메달 2개를 획득했다.
강현주 선수가 금메달 3개를 획득했으며 강이성과 한은지가 각각 금메달 2개를 따냈다. 배지인은 금메달 1개와 은메달 1개, 추연희는 금메달 1개와 동메달 2개를 획득했다. 이봉희와 서하경 콕스는 각각 금메달 1개, 전숭보는 은메달 1개를 추가했다.
추연희 선수는 "입사 후 처음 치른 전국장애인체육대회라 긴장했지만 팀에 보탬이 되고 싶어 노력했다"며 "선수단 모두가 최선을 다해 서울시 조정 종합우승을 이끌 수 있어 기쁘다"고 말했다.
flurry327@newspim.com