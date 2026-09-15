GS건설, 플랜트 품질검사에 증강현실 활용...정확성·효율성 ↑

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 15일 플랜트 품질검사에 AR을 도입했다
- 비조메트리의 트윈으로 설계모델과 기자재를 비교했다
- 실내 정합·추적으로 검사 효율과 정확도를 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 플랜트 기자재 품질검사에 증강현실(AR) 기술을 활용해 효율성과 정확도를 높인다
GS건설은 독일 AR 전문기업 비조메트리(Visometry)사의 디지털 검사 솔루션 '트윈(Twyn)'을 플랜트 현장에 도입해 3D 설계모델과 실제 제작 기자재를 현장 설치 전에 비교·검사한다고 15일 밝혔다.
기자재는 현장에 설치하기 전 설계도면과 실제 제작품이 일치하는지 품질검사를 했다. 담당자가 직접 비교했는데 구조가 복잡한 기자재는 시간이 오래 걸리고, 검사자 숙련도에 따라 편차가 나타났다.
트윈은 AR 기술을 활용해 3D 설계정보와 실제 제작품을 중첩해 비교한다. 검사 담당자는 태블릿을 활용해 설계모델과 실제 제작품을 비교하면서 제작 상태와 설계 정보와 일치 여부를 확인할 수 있다.
특히 3D 설계와 기자재 위치와 방향을 자동으로 맞추는 '형상 기반 자동 정합·추적 기술'이 적용된다. 기존에는 기자재 표식이나 QR코드를 부착해 위치를 맞췄으나 이제는 태블릿 카메라에 포착된 기자재 형상과 3D 설계를 대조함으로써 위성 신호 확보가 어려운 실내에서도 활용할 수 있다.
담당자는 주요 품질 이상 여부를 우선 확인한 뒤 추가 검증이 필요한 부분은 3D 레이저 스캐너를 활용해 정밀검사가 가능하다. 이를 통해 품질검사를 줄이고, 정확성과 효율성을 높일 것으로 예상된다.
현재 GS건설은 국내외 4개 플랜트 현장에서 AR 기술을 활용한 품질검사를 실시하고 있다. 향후에는 스틸 모듈러 등 공장 제작과 반복적인 품질검사가 필요한 분야로 범위를 확대할 계획이다.
GS건설 관계자는 "3D 설계모델과 실제 제작품을 현장에서 직접 비교해 품질 이상 여부를 신속하게 확인하고, 정밀검사가 필요한 대상을 선별할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다"며 "디지털 기술을 적극 활용해 플랜트 품질관리 업무의 효율성과 신뢰성을 지속적으로 높여 나갈 것이다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com