SK증권, 마포구 노을공원서 '행복나눔 숲 가꾸기' 행사

AI 핵심 요약beta
- SK증권은 12일 노을공원서 숲 가꾸기 행사했다.
- 임직원과 가족 84명이 상수리나무 180그루 심었다.
- 탄소감축·생태교육으로 환경가치 공유했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 지난 12일 서울 마포구 노을공원에서 '2026 행복나눔 숲 가꾸기' 행사를 진행했다고 15일 밝혔다. SK증권에 따르면 이번 행사에는 임직원과 가족 84명이 참여했다.
'행복나눔 숲 가꾸기'는 SK증권 구성원과 가족이 나무를 심으며 숲의 가치를 나누는 참여형 환경 사회공헌 활동이다. 2019년 시작해 올해로 7회째 이어지고 있다.
이날 참가자들은 노을공원 일대에 상수리나무 180그루를 식재했다. 상수리나무 한 그루는 연간 약 30.12kg의 이산화탄소를 흡수하는 것으로 알려져 있으며, 이번에 심은 180그루가 모두 생존해 정상적으로 생육할 경우 연간 약 5.4톤의 이산화탄소를 흡수하는 탄소 감소 효과가 기대된다.
상수리나무는 탄소 흡수뿐 아니라 도토리와 서식처를 제공해 다양한 야생생물이 살아가는 산림 생태계 조성에도 기여하는 수종이다.
올해는 임직원 자녀들이 참여하는 생태교육 프로그램도 마련됐다. 아이들은 생태계교란 식물과 생물다양성에 대해 배우고, 개옻나무와 구릿대 씨앗을 흙과 함께 공 모양으로 만들어 숲에 던지는 '씨앗퐁당' 활동을 통해 생태계 보전의 의미를 체험했다.
SK증권 관계자는 "구성원과 가족이 함께 나무를 심고 자연을 경험하는 과정 자체가 환경의 가치를 공유하는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 일회성 활동에 그치지 않고 구성원이 직접 참여하며 환경 보전에 기여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com