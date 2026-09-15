신한투자증권, 글로벌 투자자와 한국 자본시장 연결 강화

AI 핵심 요약beta
- 이선훈 신한투자증권 대표가 15일 3개국을 돌며 협력 확대를 논의했다.
- 일본서 미즈호·라쿠텐과 사업 협력을 점검했다.
- 홍콩·베트남서 통합계좌·WM·자본시장 협력했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 15일 해외 주요 금융기관 및 자본시장 관계 기관과 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
회사에 따르면 이선훈 신한투자증권 대표는 일본, 홍콩, 베트남 3개국 방문을 통해 외국인 통합계좌 서비스와 자산관리(WM) 사업의 협력 기반을 마련하고, 국가별 파트너와 새로운 사업 기회를 모색했다.
우선 이 대표는 일본 도쿄에서 미즈호증권과 라쿠텐증권 경영진을 만나 비즈니스 확대 및 협력 방안을 협의했다. 각 사의 사업 기반과 강점을 활용할 수 있는 분야를 중심으로 협력 가능성을 점검하고, 상호 네트워크를 통한 사업 기회를 모색했다.
특히 미즈호증권과는 신한투자증권의 차별화된 리서치 역량을 활용한 협력에 나선다. 일본 최대 글로벌 기관투자가 컨퍼런스인 '미즈호 인베스트먼트 컨퍼런스'를 통해 한국과 일본의 우수 기업을 한일 양국 및 글로벌 기관투자가에게 소개하고, 실질적 투자기회를 제공하는 방안을 적극 추진하기로 했다.
홍콩에서는 CICC 인터내셔널과 외국인 통합계좌 서비스 및 WM 비즈니스 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사의 네트워크와 금융서비스 역량을 바탕으로 외국인 투자자의 한국 자본시장 접근성을 높이고, 자산관리 분야에서도 협력 범위를 넓혀 나간다는 취지다.
베트남 하노이에서는 국가증권위원회(SSC)와 베트남 거래소(VNX)의 주요 인사들과 만나 양국 자본시장 협력 및 투자자 교류 확대 방안을 논의했다. 레 티 비엣 응아 SSC 부위원장, 당 타이 안 짱 VNX 부사장과의 면담을 통해 양국 시장의 연결을 강화하고 IB 등 상호 투자 기회를 확대하기 위한 협력 방향을 살폈다.
이번 3개국 방문은 금융회사 간 사업 제휴부터 금융당국 및 거래소와의 교류까지 신한투자증권의 글로벌 협력 기반을 폭넓게 다지는 계기가 됐다고 회사 측은 설명했다. 일본에서는 증권사 간 비즈니스 협력을, 홍콩에서는 통합계좌와 WM, 베트남에서는 자본시장 협력과 투자자 교류를 주요 의제로 다뤘다.
신한투자증권은 미국 정규거래소 24X, 홍콩 광파증권과 글로벌 투자고객을 국내 증시와 연결하기 위한 외국인 통합계좌 서비스 협력을 목표로 MOU를 체결한 바 있다.
회사는 글로벌 네트워크를 기반으로 기존 '한국 투자자의 해외투자'에서 '해외 투자자의 한국투자'까지 아우르는 양방향 글로벌 비즈니스로 사업 영역을 확대한다는 전략이다. 해외 금융기관이 보유한 투자자 네트워크와 신한투자증권의 강점인 자산관리, IB, 리서치 역량이 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.
이선훈 대표는 "이번 3개국 방문은 외국인 통합계좌, WM, 자본시장 교류 등 다양한 의제를 기반으로 글로벌 비즈니스를 확대하기 위함이었다"며 "한국 투자자의 해외투자뿐 아니라 해외 투자자의 한국투자까지 연결하는 양방향 글로벌 금융 플랫폼으로 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com