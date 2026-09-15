전남광주특별시, 산업현장 '명장' 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 15일 2026년 명장 선정을 시작했다
- 38개 분야 92개 직종서 10명 이내를 뽑는다
- 선정자에 증서·현판과 5년간 1000만원을 준다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 오랜 기간 산업현장을 지켜온 최고 숙련기술인 발굴에 나선다.
전남광주통합특별시는 15일 산업현장에서 높은 수준의 숙련기술을 보유하고 지역 기술 발전과 전승에 기여한 기술인을 대상으로 '2026년 전남광주통합특별시 명장'을 선정한다고 밝혔다.
올해 선정 규모는 38개 분야 92개 직종에서 10명 이내다. 신청 자격은 해당 분야에서 15년 이상 종사하고 전남광주통합특별시에 3년 이상 거주했거나 시 소재 사업장에서 3년 이상 근무한 사람이다. 숙련기술 수준과 지역 기술 발전 및 숙련기술인 지위 향상에 기여한 실적도 갖춰야 한다.
선정 과정은 전문성을 갖춘 평가위원회를 통해 진행된다. 1차 서류심사와 2차 현장실사에 이어 시민 의견수렴과 3차 면접심사 및 명장심의위원회 심의·의결을 거쳐 최종 명장을 결정한다.
선정자에게는 '전남광주통합특별시 명장' 칭호와 함께 명장 증서 및 현판이 수여된다. 기술 전승과 발전을 돕기 위해 매년 200만원씩 5년간 총 1000만원의 기술장려금도 지원한다.
신청은 18일까지다. 옛 광주 지역은 노동일자리정책관에 옛 전남 지역은 중소벤처기업과에 방문하거나 등기우편으로 접수하면 된다.
김형성 전남광주통합특별시 중소벤처기업과장은 "통합특별시 출범을 계기로 산업 발전을 이끈 우수 숙련기술인을 발굴하고 예우하겠다"며 "숙련기술이 다음 세대에 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com