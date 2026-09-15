전재수 부산시장, '206개 읍·면·동 현장 소통 프로젝트' 시동

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 15일 동구·중구 현장소통을 시작했다
- 전 시장은 생활현안 점검과 주민 의견 청취에 나섰다
- 시는 연말까지 16개 구·군을 순차 방문할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생활 현안 살피고 주민 의견 청취
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 시청이 아닌 골목에서 답을 찾겠다는 부산시의 새 행보가 시작됐다. 206개 읍면동을 잇는 현장 일정의 첫 무대는 동구와 중구다.
부산시는 15일 '민선9기, 206개 읍·면·동 현장 소통 프로젝트' 첫 번째 '부산 구석구석, 시민 일상을 바꾸다' 동구·중구 현장방문을 진행한다고 밝혔다. 이번 방문은 시민 생활과 맞닿은 현장을 시장이 직접 살피는 생활밀착형 소통 프로젝트의 첫 일정이다.
전 시장은 이날 강철호 동구청장, 최진봉 중구청장과 함께 동구와 중구의 주요 현장을 차례로 방문한다. 동구에서는 부산시민회관 뒤편 동천 보행데크, 동구 끼리라면 2호점, 문화아파트 산복도로, 성결교회 앞 급경사지, 이바구복합문화체육센터 내 다함께돌봄센터를 찾는다.
동구 현장에서는 재해 예방, 보행환경 개선, 산복도로 노후시설 정비, 급경사지 관리, 복지 사각지대 해소, 아동 돌봄 확충 등 생활 현안을 점검한다.
이어 중구에서는 영주동 오름길 모노레일, 중구종합사회복지관, 남포동 착한가격업소를 방문해 노인돌봄과 복지서비스, 물가안정, 소상공인 현장의 의견을 들을 예정이다.
시는 이번 현장방문을 통해 시와 구·군이 지역 현안을 함께 해결하는 상시 협력체계를 강화한다는 방침이다. 전 시장은 현장에서 확인한 주민 불편 사항에 대해서는 필요한 사업을 신속히 추진하고, 예산 지원도 적극 검토하겠다고 밝혔다.
전 시장은 방문에 앞서 "주민들은 시청과 구청을 구분하지 않는다"며 "시와 구·군이 한 팀이 돼 시민의 목소리를 듣고 현장에서 답을 찾아야 한다"고 말했다. 이어 지난 3일 열린 '민선9기 시·구·군 소통협력 회의'를 언급하며 시와 구·군 간 협력체계를 다져가겠다는 뜻도 밝혔다.
시는 이번 동구·중구 방문을 시작으로 21일 서구·영도구를 찾는 등 연말까지 16개 구·군을 순차적으로 방문할 계획이다. 권역별 타운홀미팅도 병행해 시민과의 소통을 이어간다.
이날 전 시장은 중구 남포동의 착한가격업소에서 구청장과 주민들과 함께 오찬을 하며 현장의 목소리를 들을 예정이다. 해당 업소는 3대째 이어온 생선구이 전문점으로, 지역 주민과 상인들에게 비교적 합리적인 가격으로 식사를 제공해온 곳이다.
중구청은 운영자 박희숙 씨 부부가 이웃 독거노인에게 5년간 무료 식사를 제공하고, 별세 뒤 장례까지 지원한 사연도 소개했다. 전 시장은 이 업소 운영자에게 감사의 뜻을 전하고 시가 제작한 착한가격업소 응원 현판을 전달할 예정이다.
ndh4000@newspim.com