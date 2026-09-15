"의사가 없다"…제천시, 농촌 의료공백에 민간 전문의 투입

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 15일 수산보건지소에 민간 전문의를 협력의사로 위촉했다.
- 공중보건의사 감소로 생긴 농어촌 의료 공백을 메우기 위해서다.
- 문승철 전문의는 12월까지 주 10시간 진료에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외래진료·약 처방·건강상담 제공…"농어촌 의료 사각지대 줄인다"
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시가 공중보건의사 감소로 발생하는 농어촌지역 의료 공백을 막기 위해 민간 전문의 투입이라는 카드를 꺼내 들었다.
제천시보건소는 수산보건지소에 민간 전문의를 '협력의사'로 위촉하고 한시적인 진료 지원 체계 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.
이번 조치는 보건복지부의 '의료기관 외 의료행위 한시 허용 조치' 확대 시행에 따른 것이다.
기존 법적 제약이 완화되면서 지역 내 민간 개원의 등 전문 의료인력이 보건소와 보건지소에서 시간제 형태로 진료에 참여할 수 있게 됐다.
농어촌지역 보건지소는 그동안 주민들의 일차의료를 담당하는 공중보건의사에 크게 의존해 왔다.
하지만 최근 의대생 군 휴학 증가와 복무 기간 차이 등의 영향으로 전국적인 공중보건의사 수급난이 이어지면서 농촌지역의 진료 공백 우려가 커지고 있다.
제천시는 주민들의 진료 불편을 최소화하기 위해 지역 내 의료자원을 활용하는 '협력의사' 제도를 도입했다.
이번에 수산보건지소 협력의사로 위촉된 문승철 전문의는 오는 12월까지 매주 10시간, 하루 2시간씩 진료에 나선다.
문 전문의는 수산보건지소에서 외래진료와 약 처방, 건강상담 등 주민들에게 필요한 필수 의료서비스를 제공할 예정이다.
시보건소 관계자는 "협력의사 도입은 공중보건의사 부족 상황에서도 보건지소의 기본적인 진료 기능을 유지하기 위한 대책"이라며 "앞으로도 농어촌 주민들의 의료 접근성을 보장하기 위한 다양한 보완책을 마련하고 의료 사각지대를 줄이는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com