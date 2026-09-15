엔씨, '아이온2' 글로벌 출시 앞두고 MS와 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 15일 아이온2 글로벌 운영을 위해 MS와 협력을 강화했다.
- 양사는 애저로 동시접속·트래픽 대응과 성능 검증을 지원했다.
- 엔씨는 M365 E5 도입하고 코파일럿 활용도 검토했다.
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출시 전 성능 검증부터 장애 대응·공동 마케팅까지 협력
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨가 내달 5일 글로벌 출시를 앞둔 '아이온2'의 서비스 운영을 위해 한국마이크로소프트와 협력을 강화한다.
엔씨는 한국마이크로소프트와 마이크로소프트 애저를 기반으로 아이온2의 글로벌 출시 준비와 서비스 운영을 위한 기술·운영·마케팅 분야 협력을 확대한다고 15일 밝혔다.
양사는 지난 14일 경기 성남시 엔씨 R&D센터에서 협업 방안을 논의했다. 백승욱 엔씨 최고사업책임자(CBO)와 조원우 한국마이크로소프트 대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
엔씨는 아이온2 글로벌 동시 출시 과정에서 발생할 수 있는 대규모 동시 접속과 지역별 트래픽 변동에 대응하기 위해 애저의 글로벌 인프라를 활용할 계획이다.
마이크로소프트는 글로벌 기술 조직과 한국 전담팀을 통해 출시 전 성능 검증부터 서비스 이후 장애 대응까지 지원한다. 마이크로소프트 글로벌 게이밍 조직과 공동 마케팅도 추진해 협업 범위를 확대할 예정이다.
양사의 협력은 게임 서비스 외 업무 환경에도 이어지고 있다. 엔씨는 전사적으로 '마이크로소프트 365 E5'를 도입했으며 임직원 업무에 '마이크로소프트 365 코파일럿'을 활용하는 방안도 검토하고 있다.
flurry327@newspim.com