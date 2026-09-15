'10년 우정' 다진 보은·미국 글렌데일…청소년·문화교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 보은군이 15일 글렌데일시 대표단과 우정을 다졌다
- 양측은 청소년·문화관광 교류 확대에 뜻을 모았다
- 자매결연 10년 성과를 돌아보고 협력 방안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군과 미국 캘리포니아주 글렌데일시가 자매결연 10주년을 맞아 다시 한번 우정을 다졌다.
보은군은 글렌데일시 공식 대표단이 지난 13일부터 15일까지 2박 3일 일정으로 보은을 방문해 지난 10년간의 교류 성과를 돌아보고 미래 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
아디 카사키안 글렌데일 시장을 비롯한 대표단은 최재형 보은군수와 만나 청소년 교육 교류를 확대하고 문화·관광, 지역 특산품 홍보, 경제 분야까지 협력 범위를 넓히기로 뜻을 모았다.
두 도시는 2016년 자매결연 이후 청소년 홈스테이와 문화체험 프로그램, 행정·민간 교류를 꾸준히 이어오며 모범적인 국제 교류 사례를 만들어 왔다.
대표단은 방문 기간 회인 국가유산 야행과 속리산 문화유산을 둘러보고보은대추를 활용한 특산품 만들기 체험에도 참여하며 지역 문화를 직접 경험했다.
최재형 군수는 "지난 10년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 실질적인 교류와 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com