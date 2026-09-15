"핸들이 멋대로 움직여요"…민·관 자동차 해킹 합동 대응훈련

AI 핵심 요약beta
- 국토부가 15일 현대차 등과 자동차 사이버 훈련을 했다.
- SDV 확산에 따른 공급망 해킹과 OTA 이상작동을 가정했다.
- KATRI·KISA·경찰이 신고·분석·수사를 분담했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SDV 공급망 사이버공격 대응체계 점검
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 확산에 맞춰 자동차 공급망을 겨냥한 사이버공격 대응체계를 점검한다.
국토교통부는 15일 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI), 한국인터넷진흥원(KISA), 경찰청, 현대자동차와 함께 현대자동차 판교 AVP본부에서 '자동차 사이버보안 사고대응 민·관 합동 모의훈련'을 실시한다고 밝혔다.
이번 훈련은 자동차 사이버보안 관리체계(CSMS) 시행 이후 실제 사고가 발생했을 때 대응 절차와 관계기관 간 공조체계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 마련됐다.
실제 차량이나 시스템을 해킹하지는 않는다. 가상의 사고 상황을 단계별로 부여하고 각 기관이 실제 사고와 같은 방식으로 신고·보고·조치하는 도상훈련으로 진행한다.
훈련은 자동차 부품 협력사의 서버가 해킹되는 상황에서 시작한다. 이후 악성코드가 담긴 소프트웨어가 무선 업데이트(OTA)를 통해 차량에 배포돼 이상 작동을 일으키는 상황을 가정한다.
이는 SDV 전환으로 사이버공격의 영향이 개별 차량을 넘어 자동차 제작사와 부품사 등 공급망 전반으로 번질 가능성을 고려한 시나리오다.
훈련은 사고 탐지·신고 및 확산 차단을 시작으로 원인 분석과 관계기관 공조, 차량 복구를 위한 단기 조치 순으로 진행된다. 이후 취약점 해소와 공급망 보안 강화를 위한 최종 조치, 조치 적정성 확인과 사고 종결까지 이어진다.
현대차가 이상 신호를 탐지하고 사고를 신고하면 KATRI가 기술 검토를 거쳐 국토부에 보고한다. KISA는 침해 원인을 분석하고 경찰청은 해커 추적과 수사를 담당한다.
사고 확산을 막기 위해 문제가 된 소프트웨어의 배포도 중단한다. 이후 개선된 소프트웨어를 배포해 차량을 복구하고 미조치 차량을 추적한다. 차량 방어계층과 협력사의 보안을 강화하는 재발 방지 조치도 진행한다.
박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "자동차 사이버보안 사고는 일반 사이버보안 사고와 달리 국민의 생명과 안전에 직결된다는 문제가 있다"며 "최근 AI를 활용한 자동차 제작사 공급망 침투 등 사이버공격이 고도화되고 빈도도 증가하는 추세"라고 말했다. 이어 "이번 민·관 합동훈련을 계기로 관계기관 간 역할과 공조체계를 지속 보완하겠다"고 덧붙였다.
Q. 자동차 사이버보안 사고대응 민·관 합동 모의훈련은 왜 실시하나요?
A. 자동차 사이버보안 관리체계(CSMS) 시행 이후 실제 사고가 발생했을 때 대응 절차와 관계기관 간 공조체계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 실시합니다.
Q. 이번 훈련에서는 실제 차량이나 시스템을 해킹하나요?
A. 아닙니다. 실제 해킹은 하지 않고 가상의 사고 상황을 단계별로 부여한 뒤 각 기관이 실제 사고와 같은 방식으로 신고·보고·조치하는 도상훈련으로 진행합니다.
Q. 모의훈련에서는 어떤 사이버보안 사고를 가정하나요?
A. 자동차 부품 협력사의 서버가 해킹되고 악성코드가 담긴 소프트웨어가 무선 업데이트(OTA)를 통해 차량에 배포돼 이상 작동을 일으키는 상황을 가정합니다. SDV 전환으로 사이버공격 피해가 개별 차량을 넘어 제작사와 부품사 등 공급망 전체로 확산할 가능성을 고려한 시나리오입니다.
Q. 사이버보안 사고가 발생하면 각 기관은 어떤 역할을 맡나요?
A. 현대자동차가 이상 신호를 탐지해 사고를 신고하면 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)이 기술 검토를 거쳐 국토교통부에 보고합니다. 한국인터넷진흥원(KISA)은 침해 원인을 분석하고 경찰청은 해커 추적과 수사를 담당합니다.
Q. 사고 발생 이후 차량 복구와 재발 방지는 어떻게 진행하나요?
A. 먼저 문제가 된 소프트웨어의 배포를 중단해 사고 확산을 막습니다. 이후 개선된 소프트웨어를 배포해 차량을 복구하고 미조치 차량을 추적하며, 차량 방어계층과 협력사 보안을 강화하는 등 취약점 해소와 공급망 보안 강화를 위한 재발 방지 조치를 진행합니다.
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