문체부, 청년의 날 맞아 '목돈 마련·일자리·주거 혜택' 집중 홍보

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 19일 청년의 날 맞아 청년정책 영상 3편을 제작했다
- 청년미래적금 등 목돈·일자리·주거 지원책을 담았다
- 흥행 명장면 패러디로 청년층 눈높이에 맞춰 알린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영) 국민소통실은 청년의 날(9. 19.)과 '청년주간'을 맞이해 목돈 마련, 일자리 준비, 주거 지원 등 청년의 실생활에 도움이 되는 정부의 대표 청년정책을 3편의 영상으로 제작, 집중적으로 알린다.
◆'청년미래적금', '일자리첫걸음보장제', '청년주택드림청약통장·청년월세지원' 안내
이번에 소개하는 정책은 청년의 목돈 마련을 지원하는 '청년미래적금'과 청년의 일 경험과 노동시장 진입을 돕는 '일자리첫걸음보장제', 내 집 마련과 주거비 부담 완화를 지원하는 '청년주택드림청약통장·청년월세지원' 등이다.
이번 캠페인은 취업 준비생과 사회 초년생, 청년 직장인 등 청년세대가 일상에서 겪는 경제적·사회적 고민을 고려해 체감도가 높은 정책을 선별하고, 청년의 눈높이와 콘텐츠 이용 방식에 맞춰 각 부처에서 진행하고 있는 청년정책을 통합, 이를 더욱 쉽고 친근하게 전달하는 데 중점을 두고 추진한다.
특히 캠페인 영상 모두에 흥행 영화 속 명장면을 따라한 장면을 넣어 재미를 더했다. '청년미래적금'은 '왕과 사는 남자', '일자리첫걸음보장제'는 '', '청년주택드림청약통장·청년월세지원'은 '범죄도시>'의 친숙한 장면과 대사를 청년층에 익숙한 온라인에서 유행하는 스타일(밈) 영상으로 제작해 수혜 대상인 청년들의 관심과 흥미를 높였다.
◆청년의 고민 덜고, 실질적인 도움 주는 맞춤 정책홍보 콘텐츠로 적극 소통
3편의 영상은 정부 공식 유튜브에서 볼 수 있으며, 현재 영상별로 참여할 수 있는 이벤트를 진행하고 있다. 이벤트 참여 방법 등, 더 자세한 내용은 정부 공식 유튜브 채널 해당 영상의 더보기 설명글을 참고하면 알 수 있다.
문체부 국민소통실은 청년세대의 '콘텐츠 문법'과 미디어 이용 방식을 적극 반영해 청년의 고민을 덜고, 실질적인 도움을 주는 정책홍보 콘텐츠를 지속적으로 제작·확산할 계획이다.
jyyang@newspim.com