함께 만드는 한국 관광의 내일, '2026 관광기업 이음주간' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 관광공사가 15일 ‘2026 관광기업 이음주간’을 열었다.
- AI 시대 관광벤처의 경쟁력·성장전략을 공유했다.
- 투자상담·예비창업 교육으로 협력과 사업화를 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국관광공사(사장 박성혁)와 함께 9월 15일부터 16일까지 소피텔 앰배서더 서울에서 '2026 관광기업 이음주간'을 개최한다.
올해로 6회째를 맞이한 '이음주간'은 관광벤처기업을 중심으로 이들과 지자체, 민간기업, 투자자 등 관광산업 주체를 연결해 기업 간 협력과 성장 기회를 만드는 자리다.
◆학술대회, 사업 설명회, 창업 교육 및 상담, 투자 유치 프로그램 등 진행
올해는 '함께 만드는 관광의 내일, 투게더(TourGather)'라는 표어 아래 인공지능(AI) 시대 관광기업의 경쟁력과 성장전략을 공유하는 학술대회(콘퍼런스)와 시연회(데모데이), 지자체와 유관기관, 대·중견기업, 여행업계가 참여하는 1:1 사업 설명회, 대학생 예비창업가를 위한 창업 교육·상담, 관광벤처기업의 투자 유치를 위한 사업 소개, 관광업계 간 협업을 위한 교류 프로그램도 함께 진행한다.
첫날인 15일에는 개막식에 이어 '인공지능(AI) 산업 시대 관광벤처 브랜드 마케팅 및 생존전략'을 주제로 학술대회가 열린다. '시대예보' 저자 송길영 작가, 지역 상권 재생 전문가 '글로우서울' 유정수 대표, 초기·성장 관광벤처를 거쳐 국내 인공지능(AI) 챔피언십에서 수상한 '바카티오' 지현준 대표 등이 연사로 참여해 관광기업이 갖춰야 할 경쟁력과 사업 전략을 공유한다.
특히 올해는 공사의 미래형 관광 인재 양성교육과 연계해 대학생 40여 명을 위한 예비창업가 프로그램을 신설했다. 창업 과정 교육과 관광벤처 3개사의 사업모델 소개, 선배 관광벤처와의 상담을 통해 아이디어만 갖고 있는 단계의 학생들이 실제 관광기업의 창업과 성장 과정을 접하고 사업화 가능성을 구체화할 수 있도록 지원한다.
16일에는 관광 분야 벤처캐피털(VC), 창업 초기 기업 육성기관(AC)과 관광벤처기업의 1:1 투자 상담을 비롯해 한국벤처투자와의 협업, 모태펀드 운용사를 대상으로 한 관광벤처기업의 투자 유치 설명회 등, 관광벤처기업의 투자 유치를 위한 프로그램을 집중적으로 운영한다.
강정원 문체부 관광정책실장은 "관광산업이 빠르게 변화하는 환경에 대응하고 새로운 경쟁력을 확보하기 위해서는 현장의 창의적인 아이디어와 기업의 혁신 역량을 적극적으로 발굴하고 연결하는 것이 중요"하다며, "이번 '이음주간'이 관광기업 간 협력을 확대하고, 관광과 기술·콘텐츠 등 다양한 분야의 융합을 통해 새로운 사업과 서비스가 만들어지는 계기가 되기를 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com