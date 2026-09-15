청주 오창테크노폴리스 사업 마무리 속도…3공구 연말 준공 예정

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 15일 오창테크노폴리스 조성사업이 마무리 단계에 들어갔다고 밝혔다.
- 1공구와 2공구는 준공됐고 3공구는 올해 말, 4공구는 2027년 준공 예정이다.
- 공업용수와 폐수시설이 가동 중이며 진입도로는 11월 준공을 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
방사광가속기 연계 첨단산업 거점 기대
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주의 대형 산업단지인 '오창테크노폴리스' 조성사업이 공구별 준공에 들어가며 마무리 단계에 접어들었다.
청주시는 청원구 오창읍 후기리·가좌리 일원에서 KB부동산신탁이 추진 중인 오창테크노폴리스 일반산업단지 조성사업이 순조롭게 진행되고 있다고 15일 밝혔다.
전체 4개 공구 가운데 1공구는 지난해 5월, 2공구는 올해 5월 각각 준공됐다. 3공구는 올해 말, 4공구는 2027년 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.
기업 입주를 뒷받침할 기반시설도 운영에 들어갔다. 공업용수와 생활용수는 정상 공급되고 있으며, 산업단지에서 발생하는 폐수 처리시설도 가동되고 있다. 산업단지와 주변 지역을 연결하는 진입도로는 오는 11월 준공을 목표로 막바지 공사가 진행 중이다.
오창테크노폴리스는 2017년 11월 산업단지계획 승인을 시작으로 오창과학산업단지와 오창 제2산업단지를 연계해 조성되고 있다. 이차전지 소재·부품·장비 분야의 산업 경쟁력을 높이는 핵심 거점으로 개발이 추진돼 왔다.
특히 1공구에는 다목적 방사광가속기 부지가 포함돼 있다. 국가 연구시설과 첨단산업을 연계하는 산업 생태계 구축과 관련 기업 유치에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 청주시는 기대하고 있다.
시는 올해 3공구와 진입도로 준공에 이어 2027년 4공구까지 사업이 계획대로 마무리될 수 있도록 공정과 행정절차를 관리할 방침이다.
시 관계자는 "주요 기반시설이 운영되면서 기업 입주 기반이 점차 갖춰지고 있다"며 "잔여 공구와 진입도로 공사를 차질 없이 마무리해 산업단지 조기 활성화를 뒷받침하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com