서경덕 "BTS 'SWIM' CD, 테무서 불법 판매"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 교수는 15일 테무서 BTS SWIM CD 불법판매를 밝혔다.
- 해외 아미 제보로 확인했으며 SNS 광고에도 노출됐다고 지적했다.
- SWIM CD는 위버스 숍 등 공식 판매처에서 판매 중이다.
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"무단 판매로 수익 내는 행위 멈춰야"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 방탄소년단(BTS)의 'SWIM' 싱글 CD가 중국계 온라인 쇼핑 플랫폼에서 불법 판매되고 있다는 주장이 제기됐다.
15일 서경덕 성신여대 교수는 "해외 아미(ARMY)들의 제보를 받고 확인한 결과 테무에서 'SWIM' 싱글 CD가 판매되고 있었다"고 밝혔다.
서 교수는 해당 상품이 SNS 광고를 통해서도 노출되고 있다며 문제를 제기했다. 그는 "쇼핑몰 측이 플랫폼만 제공한다고 하더라도 불법으로 판매되는 상품을 노출하는 것은 잘못된 일"이라고 지적했다.
BTS의 'SWIM' 싱글 CD는 위버스 숍(Weverse Shop) 등 공식 판매처를 통해 판매되고 있다.
서 교수는 앞서 지난 3월 BTS의 광화문 컴백 공연 당시에도 중국 온라인 쇼핑몰에서 관련 굿즈가 무단 판매되고 있다고 주장한 바 있다.
당시 타오바오와 알리익스프레스 등에서는 '아리랑' 로고를 활용한 티셔츠와 액세서리 등이 판매된 것으로 전해졌다.
서 교수는 "다른 사람의 콘텐츠를 불법으로 판매해 수익을 얻는 행위는 멈춰야 한다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com