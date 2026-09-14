CJ프레시웨이 '위생오디터', 기업자격정부인정제 우수사례 선정

AI 핵심 요약beta
- CJ프레시웨이 위생오디터가 정부인정 우수사례로 선정됐다.
- 지난해 11월 정부 인정을 받은 뒤 성과를 인정받았다.
- 위생관리 표준화와 컨설팅 인력 육성을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ프레시웨이가 자체 개발한 위생관리 자격시험 '위생오디터'가 기업자격정부인정제 우수사례로 선정됐다. 지난해 11월 정부 인정을 획득한 데 이어 현장 위생관리 역량을 체계적으로 표준화한 성과를 인정받았다.
기업자격정부인정제는 기업이 자체 마련한 직무능력평가 기준에 따라 부여한 자격을 정부가 공인하는 제도로, 고용노동부 산하 한국산업인력공단이 운영한다. 위생오디터는 CJ프레시웨이 푸드서비스 부문의 점포관리자, 조리사, 영양사, 홀서비스 전문인력을 대상으로 하며 식품위생법규의 이해, 근로자 위생관리, 식재 보관관리, 세척·소독 과정 관리, 조리 과정 관리 등을 다룬다.
자격 체계는 베이직(BASIC), 익스퍼트(EXPERT), 마스터(MASTER) 3단계로 구성되며, 단계별 역량을 쌓아 현장 위생 지도와 고객사 위생 컨설팅까지 수행할 전문 인력을 육성하는 것이 목표다. 합격자에게는 수료증과 교육 기회를 제공하고, 선취득자가 신규 취득 예정자를 지도하는 멘토링 프로그램도 운영한다.
CJ프레시웨이 관계자는 "위생오디터는 현장 경험을 자격으로 체계화해 위생관리 역량을 표준화하기 위해 마련한 제도"라며 "이번 정부 인정 획득과 우수사례 선정을 계기로 전사 위생관리 수준을 한 단계 높이고, 자격 취득자가 향후 사업장 위생 컨설팅까지 담당할 수 있도록 단계적으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com