통합위 "청소년 정책, 당사자 목소리서 출발"…전국 의견 수렴해 정책 권고안 마련

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'모든 청소년과 함께 성장하는 미래' 국민대토론회

위기청소년 조기발견·학교밖청소년 지원 등 개선방안 논의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회 국민경청소통분과위원회가 청소년의 목소리를 담은 청소년 정책과 지원 체계를 마련해 정부 정책 권고안을 마련하기로 했다.

통합위는 14일 서울글로벌센터에서 '모든 청소년과 함께 성장하는 미래'를 주제로 국민대토론회를 개최했다.

이날 토론회에는 청소년 당사자를 비롯해 청소년 지원기관 관계자, 현장 전문가, 중앙부처 담당자, 일반 국민 등 80여 명이 참석해 청소년 정책의 현주소를 살펴보고 개선 방향을 함께 논의했다.

14일 서울글로벌센터에서 국민통합위원회 국민경청소통분과위원회 주최로 열린 '모든 청소년과 함께 성장하는 미래' 국민대토론회에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국민통합위원회]

강민아 분과위원장이 이끄는 국민경청소통분과위원회는 지난 2월부터 익산·여수·대구에서 현장 간담회를 개최했으며, 이를 바탕으로 7월부터 수도권·전라권·경상권·충청권 등 전국 4개 권역에서 토론회를 열어 청소년 당사자와 현장 관계자들의 의견을 폭넓게 수렴해 왔다.

권역별 토론회에서는 정서적 위기 청소년의 조기 발견과 예방·치료 지원 확대, 학교 밖 청소년의 안정적인 교육재정 지원, 이주배경 청소년의 체류·교육·진로 지원, 청소년 지원정책을 총괄하는 컨트롤타워와 통합 전달체계 구축 등이 주요 정책 과제로 제시됐다.

이날 국민대토론회 1부에서는 국민경청소통분과위원회가 그동안 추진한 현장 간담회와 권역별 토론회의 경과와 주요 결과를 발표했다. 이어진 국민대화에서는 주요 정책 제안에 대한 설명을 바탕으로 참가자들이 조별 숙의토론을 진행하고, 정책의 필요성과 실현 가능성, 개선·보완사항 등 다양한 의견을 나눴다.

참가자들은 정서적 위기 청소년을 조기에 발견하고 상담·치료부터 사후관리까지 촘촘하게 연계하려면 부처와 기관별로 분절된 지원체계를 개선해야 한다는 데 의견을 모았다.

학교 밖 청소년과 관련해서는 학교 재학생 중심의 교육지원 체계를 청소년의 성장과 학습권 보장 중심으로 전환하고, 학교 밖 청소년도 안정적이고 지속적인 교육재정 지원을 받을 수 있도록 제도를 개선해야 한다는 의견이 논의됐다.

이주배경 청소년 분야에서는 체류자격과 관계없이 모든 청소년이 교육과 돌봄, 의료 및 진로 지원에서 소외되지 않도록 보편적인 지원체계를 마련해야 한다는 의견이 제시됐다.

강민아 국민통합위원회 국민경청소통분과위원장이 14일 서울글로벌센터에서 '모든 청소년과 함께 성장하는 미래'를 주제로 열린 국민대토론회에서 발언하고 있다. [사진=국민통합위원회]

강 분과위원장은 "청소년 정책은 공급자의 시각이 아니라 청소년 당사자와 현장의 목소리에서 출발해야 한다"며 "오늘 국민대토론회에서 제시된 다양한 의견이 지역과 소속, 성장 배경 등에 관계없이 모든 청소년이 보호받고 성장할 수 있는 정책으로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

통합위는 이번 토론회에서 수렴한 의견과 토론 전·후 조사 결과를 종합적으로 분석해 정책제안 보고서안을 보완할 계획이다. 아울러 오는 29일 킨텍스 제1전시장에서 2차 국민대토론회를 개최해 정책 제안에 대한 국민 의견을 추가로 수렴하고, 관계부처 협의 등을 거쳐 실효성 있는 청소년 정책 권고안을 마련할 예정이다.

the13ook@newspim.com