구윤철, ADB에 중앙아시아 광물 협력 제안…"우즈벡 공급망 함께"

ADB 총재 면담…한·ADB 협력 방안 논의

韓 설립 AI 혁신개발센터 조속 출범 당부

원전 지원 관련 에너지 정책도 논의

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재와 만나 핵심광물 공급망과 인공지능(AI), 에너지 분야에서 한국과 ADB 간 협력을 구체적인 사업으로 확대하기로 했다.

구 부총리는 14일 오전 정부서울청사에서 취임 후 처음 한국을 찾은 칸다 총재와 면담하고 한·ADB 협력 방안을 논의했다. 구 부총리는 기후기술과 AI, 핵심광물 등으로 넓어진 양측의 협력을 구체적인 사업과 성과로 연결하자고 제안했고, 칸다 총재도 협력 강화 의사를 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 9일 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 '제8차 한-아프리카 경제협력(KOAFEC) 장관회의'에 참석, 기자간담회를 갖고 금번 회의의 성과발표를 하고 있다.[사진= 재정경제부]

양측은 특히 중앙아시아 핵심광물 공급망 협력 확대에 뜻을 모았다. 구 부총리는 한·중앙아시아 및 한·우즈베키스탄 정상회의를 계기로 역내 경제발전을 위한 한국과 ADB의 협력을 확대하자고 제안했다.

또 구 부총리는 우즈베키스탄을 중심으로 현지 핵심광물 산업을 육성하는 동시에 한국 산업의 공급망 안정에도 도움이 되는 협력 사업을 추진할 필요가 있다고 강조했다.

이에 칸다 총재는 주요 사업에 대한 협조융자 등을 통해 한국과 중앙아시아 간 협력을 지원할 준비가 돼 있다며 핵심광물 분야 협력이 구체적인 투자로 이어지기를 기대한다고 밝혔다.

AI 분야에서는 한국에 설립될 예정인 ADB의 'AI 혁신개발센터(CAID)'가 주요 협력 거점으로 제시됐다. 구 부총리는 센터의 조속한 출범을 요청하고 개발도상국의 AI 전환 수요와 한국의 기술·경험을 연결하는 협력을 추진하자고 제안했다.

한국이 추진 중인 글로벌 AI 허브에도 ADB가 적극적으로 참여해 달라고 요청했다. 칸다 총재는 AI 혁신개발센터를 통해 한국과 ADB의 AI 분야 협력이 더욱 강화될 것으로 전망했다.

에너지 분야에서는 AI 전환에 필요한 전력 인프라와 한국 기업의 참여 방안이 논의됐다. 구 부총리는 ADB가 추진하는 역내 에너지 사업에 한국의 발전·송배전 기술과 운영 경험을 활용하는 방안을 칸다 총재와 논의했다.

아울러 ADB의 원전 분야 지원 허용과 관련해 향후 ADB의 에너지 정책 방향에 대해서도 의견을 교환했다.

구 부총리와 칸다 총재는 기존 협력 기반을 토대로 구체적인 사업을 발굴·추진해 실질적인 성과를 내기로 하고 한·ADB 협력 관계를 지속 강화하기로 했다.

hyun9@newspim.com