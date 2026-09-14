온라인 밖으로 나온 쿠팡 PB…성수서 첫 오프라인 축제

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡 씨피엘비가 14일 중소 제조사 120곳과 페스타를 연다고 밝혔다.
- 행사는 17~20일 성수동서 열리며 2020년 창립 후 첫 오프라인 행사다.
- PB상품 전시·체험과 곰곰식당 등 참여형 프로그램을 운영한다.
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자체 브랜드 100여종도 소개
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡의 자체 브랜드(PB) 자회사 씨피엘비(CPLB)는 중소 제조사 120여곳이 참여하는 첫 오프라인 상품 체험행사 '쿠팡 온리 페스타'를 연다고 14일 밝혔다.
행사는 오는 17일부터 20일까지 나흘간 서울 성동구 성수동 앤더슨씨의 1~2층과 야외공간에서 열린다. 씨피엘비가 오프라인 공간에서 고객을 직접 만나는 것은 2020년 창립 이후 처음이다. 사전 예약자는 6300명을 넘어섰으며, 신청은 오는 16일까지 받는다.
행사장 한 층은 쿠팡 PB상품을 만드는 전국 중소 제조사들을 소개하는 전시공간으로 꾸민다. 방문객은 평소 구매하던 상품의 생산과정과 제조사 이야기를 살펴볼 수 있다. 제조사들이 쿠팡에 공급하는 PB상품 외에 자체적으로 연구·개발한 자사 브랜드 상품 100여종도 소개한다.
상품 체험 공간에서는 '곰곰', '코멧', '탐사', '줌' 등의 식품과 생활용품을 선보인다. 신선식품과 간편식, 세제, 주방용품을 비롯해 '롤리트리', '비타할로' 등의 패션·뷰티 상품도 체험할 수 있다. 신선식품을 색깔별로 진열하고 컬러바, 캔디숍, 냉동 쇼케이스 등 테마별 공간을 마련한다.
체험 프로그램으로는 쌀·잡곡 체험, 맛 취향 테스트, 세제·섬유유연제 리필 체험 등을 준비했다. 벽지와 문풍지 등 생활용품 샘플을 무료로 제공하는 코너도 운영한다.
제한시간 안에 휴지와 물티슈 등을 골라 제시된 무게를 맞히는 '감각 챌린지'도 진행한다. 행사장 프로그램에 참여해 모은 코인으로 상품을 교환하는 캡슐 뽑기 이벤트도 마련한다.
오는 18일부터 19일까지 저녁에는 야외마당에서 식품 PB상품으로 요리하는 '곰곰식당'을 운영한다. 스테이크, 만두, 샐러드 등을 제공하며, 방문객은 전시 관람 후 받은 쿠폰으로 원하는 메뉴를 선택해 맛볼 수 있다.
kji01@newspim.com