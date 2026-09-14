폭스바겐그룹코리아, 한·독 산학협력으로 자동차 SW 인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 폭스바겐그룹코리아가 14일 미래 인재 양성 협약을 맺었다.
- 독일 IAE와 국내 4개 대학이 산학협력 체계를 꾸렸다.
- 2027년부터 자율주행·SDV 실무교육을 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 폭스바겐그룹코리아가 독일 자동차 연구기관과 국내 대학을 연결하는 산학협력 체계를 구축하고 자율주행·소프트웨어 중심 자동차(SDV) 분야 미래 인재 양성에 나선다.
폭스바겐그룹코리아는 비영리재단인 폭스바겐그룹 우리재단을 통해 독일 브라운슈바이크 공과대학교(TU Braunschweig) 산하 니더작센 자동차연구센터(NFF) 소속 자동차공학연구소(IAE), 한국대학컨소시엄(KUC)과 '자동차 미래 인재 양성 프로그램' 운영을 위한 다자간 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
한국대학컨소시엄에는 국민대학교·아주대학교·인하대학교·충북대학교가 참여한다. 폭스바겐그룹코리아 지원 아래 우리재단이 프로그램 운영을 총괄하고, IAE는 현지 연구개발(R&D)을 맡는다. KUC는 학생 선발과 국내 교육과정 개발·확산을 담당한다.
프로그램은 2027년부터 2029년까지 3년간 운영된다. KUC 소속 학부생 가운데 매년 최대 10명을 선발해 독일 IAE에 12개월간 파견한다. 참가 학생들은 현지 연구진의 1대1 멘토링을 받으며 레벨4 자율주행 셔틀 '라이언(RAION)'의 제어 소프트웨어 개발과 실도로 검증, 멀티모달 센서 융합 연구차량 '루나(LUNA)' 프로젝트에 참여한다.
주행 시뮬레이터(DVRS), 실도로 테스트베드(Ci2Ci) 등 연구 인프라를 활용하고 정기 콜로키움을 통해 프로젝트 성과를 공유할 기회도 제공받는다. IAE는 브라운슈바이크 공대의 자동차 전문 연구소로, NFF의 자율주행·커넥티드 드라이빙 연구 분야를 이끌고 있다.
국내에서는 차량용 임베디드 시스템(AES), 자율주행 시스템(ADS), 차량용 인공지능(AAI), 차량 사이버보안(ACS) 등 4대 핵심 모듈을 정규 교과목·캡스톤디자인과 연계한다. 이수 학생에게는 마이크로디그리 형태의 소단위 학위와 학점 취득 기회를 제공한다. 자율주행·AI 해커톤, 대학별 학습 동아리, 산업계 동문 멘토링 네트워크도 운영한다.
이번 협약은 완성차 산업의 경쟁력이 차량 생산 중심에서 차량용 소프트웨어, 데이터, AI, 자율주행, 사이버보안으로 빠르게 옮겨가는 흐름과 맞닿아 있다. 폭스바겐그룹코리아는 국내 대학의 소프트웨어 역량과 독일의 자율주행 연구 인프라를 결합해 글로벌 실무형 인재를 양성하고, 한·독 미래 모빌리티 협력 기반을 넓힌다는 계획이다.
틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장 겸 폭스바겐그룹 우리재단 이사장은 "한국과 독일의 주요 산학 기관이 자동차 소프트웨어 핵심 인재 양성을 위해 협력 체계를 구축했다는 점에서 의미가 깊다"며 "한국 청년들이 글로벌 무대에서 활약하는 자동차 소프트웨어 전문가로 성장하도록 가교 역할을 하겠다"고 말했다.
KUC 대표로 자리한 국민대학교 정승렬 총장은 "폭스바겐그룹코리아 및 폭스바겐그룹 우리재단과의 든든한 파트너십 덕분에 IAE와의 협력을 한층 확대할 수 있게 됐다"며 "이번 협력을 세계 무대에서 활약할 실무형 미래자동차 소프트웨어 융합 인재를 길러내는 글로벌 산학협력의 대표 모델로 발전시켜 나가겠다"고 전했다.
peoplekim@newspim.com