무협, 미시간 주지사와 간담회…韓 기업 투자 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회가 14일 미시간주와 협력 간담회를 열었다
- 삼성SDI·LG에너지솔루션 등 19명이 사업 확대를 논의했다
- 양측은 배터리·자동차부품·첨단제조 협력을 강화하기로 했다
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휘트머 주지사 "한국 기업과 차세대 기술 개발 기대"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국무역협회가 미국 미시간주와 배터리·자동차부품·첨단 제조업 분야의 공급망 및 투자 협력 확대에 나섰다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션 등 미시간주 진출 기업들도 참석해 현지 사업 확대와 협력 방안을 논의했다.
한국무역협회는 14일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '그레첸 휘트머 미국 미시간 주지사 초청 무역업계 오찬 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 윤진식 무협 회장을 비롯해 한미경제협의회 회원사와 삼성SDI, LG에너지솔루션, 한세모빌리티 등 기업인 19명이 참석했다.
미시간주에서는 휘트머 주지사와 미시간경제개발공사 관계자 등 15명이 참석했다. 미시간주는 미국 자동차 산업의 주요 거점으로 최근 배터리와 차세대 모빌리티, 청정에너지 등 첨단 제조업 공급망 유치에 힘을 쏟고 있다.
윤 회장은 "미시간주는 전통적인 자동차 산업의 본산이자 차세대 모빌리티와 배터리, 첨단 제조업의 거점으로 부상하고 있다"며 "한국 기업과 미시간주가 공급망 안정화와 무역·투자 분야에서 협력 관계를 더욱 강화하길 기대한다"고 말했다.
휘트머 주지사는 "미시간주는 전문 인력과 첨단 제조 역량, 공급망을 바탕으로 한국 기업들과 차세대 기술을 개발할 준비가 돼 있다"며 "수십 년간 이어온 파트너십을 바탕으로 한국 기업들과 미래 산업을 함께 열어가길 기대한다"고 말했다.
mkyo@newspim.com