G-CON 2026, 김형태·미카미 신지 등 2차 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- 지스타조직위가 14일 G-CON 2026 2차 라인업을 공개했다.
- 행사 메인 테마는 내러티브와 AI로 정했다.
- G-CON 2026은 11월 19일부터 20일까지 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
더 위쳐·FF7·고스트 오브 요테이 개발진 등 참여
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 지스타조직위원회는 게임 컨퍼런스 'G-CON 2026'의 2차 라인업과 세션별 상세 정보를 공개했다고 14일 밝혔다. 올해 행사의 메인 테마는 '내러티브(Narrative)'와 'AI'다.
'고스트 오브 요테이'의 아리아드나 마르티네즈 수석 작가와 조안나 왕 아트 디렉터는 이종범 작가와 함께 작품의 서사와 비주얼 구축 과정을 소개한다. 역사·문화적 맥락과 창작적 해석을 게임 세계에 반영하는 방식도 다룬다.
모비 프랭크, 게빈 굴든, 브루노 벨라스케즈, 엘메리 라이티넨 등 게임 아티스트들은 캐릭터와 배경, 애니메이션, 시각효과를 통해 게임 세계가 구현되는 과정을 소개한다. 세실 킴 댓게임컴퍼니 스튜디오 아트 디렉터가 진행을 맡는다.
팀 닌자의 히라야마 마사카즈와 시바타 코헤이는 고난도 액션 역할수행게임(RPG)의 전투와 플레이 경험을 설계하는 방법을 공유한다. 반복되는 실패와 재도전, 전투 시스템이 캐릭터와 세계관, 이용자의 감정에 미치는 영향 등을 다룬다.
김형태 시프트업 대표와 일본 게임 개발자 미카미 신지는 특별 대담을 진행한다. 게임 전문 채널 '중년게이머 김실장'이 진행을 맡는다.
'더 위쳐' 시리즈의 마르친 블라하 스토리 디렉터와 필립 웨버 내러티브 디렉터는 신화와 민담, 역사와 문학에서 가져온 서사적 장치와 플레이어의 선택에 따라 이야기가 변화하는 구조 등을 소개한다. 장홍제 교수도 참여한다.
'프래그마타'의 조용희 디렉터와 드라마 '무빙'의 박인제 감독은 이종범 작가와 함께 게임과 드라마에서 캐릭터와 관계를 설계하는 방식의 차이를 다룬다.
'파이널 판타지 VII' 원작 디렉터 키타세 요시노리와 리메이크 시리즈 디렉터 하마구치 나오키도 함께 무대에 오른다. 두 사람은 원작부터 리메이크 프로젝트까지 약 30년에 걸친 작품의 변화와 재해석을 다룰 예정이다.
장항준 감독과 이병헌 감독은 AI 시대의 창작과 언어를 주제로 게임 속 대사와 맥락, 인간 창작자의 말맛과 리듬에 대해 이야기한다.
'하데스'의 그렉 카사빈과 대런 코브, '리터널'의 해리 크루거, '디스패치'의 피에르 쇼레트는 반복 플레이와 음악, 시스템, 이용자 선택이 게임 내러티브에 미치는 영향을 다룬다. 리스 모블리 20세기 게임즈 크리에이티브 리드가 진행한다.
웹툰 '유미의 세포들'의 이동건 작가와 '인사이드 아웃 2'의 김혜숙 시니어 애니메이터는 김경일 게임과학연구원장과 함께 감정과 심리를 시각화하고 이를 이용자의 몰입으로 연결하는 방법을 소개한다.
게임 '댓 드래곤, 캔서(That Dragon, Cancer)'를 만든 라이언 그린과 에이미 그린은 의사 출신 작가 이낙준과 만나 개인의 삶과 경험을 작품으로 옮기는 과정과 기록·각색의 경계에 대해 이야기한다.
G-CON 2026은 오는 11월 19일부터 20일까지 부산 벡스코 컨벤션홀 3층에서 열린다. 사전등록은 오는 11월 15일까지 지스타 공식 홈페이지에서 진행된다.
flurry327@newspim.com