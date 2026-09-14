보프코리아, 현대홈쇼핑서 머스크향 고체탈취제 선봬

AI 핵심 요약beta
- 보프코리아가 15일 현대홈쇼핑서 머스크향 고체탈취제를 선보였다
- 분홍 패키지로 출시해 코튼향과 함께 선택 폭을 넓혔다
- 추석지원금 30만원과 탈취제 300개 이벤트도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 보프코리아가 현대홈쇼핑을 통해 머스크향 고체탈취제를 선보인다. 론칭 방송은 9월 15일 오후 6시 30분에 진행된다.
이번 제품은 기존 파란색 패키지의 코튼향에 이어 새롭게 출시되는 제품으로, 분홍색 패키지와 머스크향을 적용해 소비자 선택 폭을 넓혔다.
신제품 공개에 맞춰 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 추석지원금 30만원과 보프 고체탈취제 총 300개를 증정한다. 고체탈취제는 총 300명을 선정해 1인당 1개씩 제공한다.
새롭게 선보이는 머스크향 제품은 기존 고체형 제형과 오브제 형태의 디자인을 유지하면서 향과 패키지 색상을 달리한 것이 특징이다.
보프코리아의 현대홈쇼핑 론칭 방송은 오는 9월 15일 오후 6시 30분 진행된다. 제품 판매 구성과 가격, 추첨 이벤트 참여 조건 등 자세한 내용은 방송과 행사 안내를 통해 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com