컴투스, U-18 아시아청소년야구 우승 대표팀 축하

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 14일 U-18 대표팀 우승을 축하했다.
- 한국 청소년 야구대표팀은 13일 일본을 2대0으로 꺾고 정상에 올랐다.
- 컴투스는 중계와 응원 이벤트로 대표팀을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
송병준 의장, 선수단 단장으로 대만 현지 동행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스가 제14회 아시아청소년야구선수권대회(U-18)에서 우승한 대한민국 청소년 야구 대표팀에 축하의 뜻을 전했다.
정윤진 감독이 이끄는 대표팀은 지난 13일 대만 타이베이돔에서 열린 결승전에서 일본을 2대 0으로 꺾고 정상에 올랐다. 한국의 이 대회 우승은 2018년 이후 8년 만이다.
컴투스는 이번 대회에서 SBS스포츠와 함께 대한민국 대표팀 경기를 중계했다. 지난 11일부터 13일까지 열린 슈퍼라운드와 결승전을 SBS스포츠 방송과 'Off the TV', '컴투스프로야구' 유튜브 채널 등을 통해 국내에 중계했다.
한일전으로 열린 결승전의 경우 '컴투스프로야구'와 'Off the TV' 유튜브 채널의 동시 시청자 수가 16만명에 육박했다고 회사 측은 설명했다.
컴투스는 대회 기간 '컴투스프로야구' 시리즈에서 대표팀 응원 이벤트도 진행했다. 우승 이후에는 게임 내 재화인 스타 등을 지급하는 기념 이벤트를 실시하고 있다.
송병준 컴투스 의장은 대한야구소프트볼협회 부회장 자격으로 이번 대회 대한민국 선수단 단장을 맡아 대만 현지에서 대표팀과 동행했다. 송 의장은 선수단 운영진 및 지원 스태프와 함께 선수단 운영을 지원했다.
flurry327@newspim.com