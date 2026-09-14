[2026 AG] 이민성호 15일 카타르와 첫 경기..."반드시 금메달 획득"

4연패 도전 이민성 감독 "준비 완료...한국 축구 다시 일어서도록 노력"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아시안게임 4회 연속 우승에 도전하는 이민성 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀 감독이 침체된 한국 축구를 구하겠다는 강한 의지를 드러냈다.

이 감독은 14일 일본 나고야 파로마 미즈호 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 기자회견에서 "아시안게임 금메달을 따기 위해 이 자리에 왔다. 시즈오카 사전캠프부터 나고야에 와서도 훈련이 잘 됐다. 모든 준비는 끝났다"며 출사표를 던졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀선수들. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

한국 축구는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락이라는 초유의 비극을 겪으며 깊은 침체에 빠져 있다. 이번 아시안게임은 땅에 떨어진 한국 축구의 자존심을 회복할 절호의 기회다. 한국은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에 이어 대회 4연패에 도전한다.

지난해 5월 지휘봉을 잡은 이 감독 역시 여론의 호된 비판을 받아왔다. 이 감독은 "1년 6개월 동안 많은 비판을 받았지만, 이번 아시안게임은 그 비판이 우리에게 큰 보약으로 남을 대회가 될 것"이라며 ""한국 축구가 다시 일어설 수 있도록 노력하겠다. 반드시 금메달을 목에 걸겠다"고 다짐했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이민성 남자 아시안게임 축구 대표팀 감독. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

이번 대회 남자 축구는 15개국이 참여해 4개 조로 나누어 조별리그를 치른다. D조에 속한 한국은 카타르, 사우디아라비아와 경쟁한다. 이민성호는 15일 오후 7시 30분 카타르와 1차전을 치른 뒤 일주일 뒤인 22일 사우디아라비아와 2차전을 펼친다.

이 감독은 전력 완성도에 자신감을 보였다. 양현준(셀틱), 엄지성(스완지시티), 이기혁(강원)을 와일드카드로 차출한 것을 비롯해 배준호(스토크시티), 양민혁(베스테를로), 박승수(뉴캐슬), 김명준(헹크) 등 공격진 대부분을 유럽파로 채웠다. 아직 합류하지 못한 이영준(그라스호퍼)을 제외하고 모든 전술 점검을 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀. [사진=KFA] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

조직력 우려에 대해 이 감독은 "대표팀 특성상 조직력을 빠르게 올리기는 어렵다. 수비와 미드필드 조직력을 완성해 놓으면 공격 쪽 유럽파 선수들은 자연스럽게 맞아떨어질 것"이라며 "조별리그를 통해 점차 완성도를 높이겠다"고 설명했다.

이번 대회를 끝으로 계약이 만료되는 이 감독은 "소집할 때부터 하루하루가 되돌릴 수 없는 시간이라 매우 소중했다. 남은 경기도 매번 소중한 마음으로 임하며 최선을 다하겠다"고 말했다.

대회가 열리는 나고야 일대에 계속되는 폭우에 대해서도 긍정적으로 해석했다. 이 감독은 "시즈오카 사전 캠프 기간에도 비가 계속 내렸다. 수중전이 된다면 오히려 우리에게 유리할 것이다. 선수들의 자신감도 넘친다"며 승리를 약속했다.

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