미래에셋증권, 공기업 대상 퇴직연금 경쟁력 강화 위한 릴레이 세미나 진행

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 14일 퇴직연금 제도 의무·기금화를 앞두고 공기업을 대상으로 릴레이 세미나를 진행했다고 밝혔다.

미래에셋증권에 따르면 회사는 지난 3주간 총 3회에 걸쳐 세미나를 진행했으며, 지난 11일 마지막 일정을 끝으로 행사를 마쳤다.

릴레이 세미나에 참석한 공기업 퇴직연금 담당자들이 공기업 퇴직연금 운영 현황 등에 관해 설명을 듣고 있다. [사진=미래에셋증권]

첫 회차에서는 공기업의 재무·비계량 분야를 다룬 데 이어 총 인건비와 퇴직연금을 주제로 공기업의 주요 경영 현안과 퇴직연금 시장의 변화, 경쟁력 강화 방안 등을 살펴봤다.

특히 이번 세미나에서는 미래에셋증권이 보유한 데이터를 기반으로 공기업의 퇴직연금 운영 현황을 분석한 자료를 공개하며, 공기업들이 실제 퇴직연금을 어떤 기준과 방식으로 운영하고 있는지 비교·분석해 각 기관이 자신의 퇴직연금 운영 수준을 점검할 수 있도록 했다.

한 지방 공기업 관계자는 "공기업이 실제 업무 과정에서 마주할 수 있는 특수한 상황을 고려한 수준 높은 컨설팅과 구체적인 대안 제시가 인상적이었다"며 "퇴직연금을 반복적인 복리후생 업무 정도로 생각했지만 재무·인사·노무·경영평가 등 다양한 영역과 연결해 바라봐야 하는 중요한 업무라는 점을 새롭게 인식하는 계기가 됐다"고 말했다.

김현욱 미래에셋증권 연금법인솔루션본부 상무는 "지난해 공기업 전담조직을 신설하면서 공기업 특성상 퇴직연금 관리 역시 관점이 달라야 한다는 점에 착안하여 세미나를 구성했다"며 "이번 공기업 세미나를 통해 기관 경영 및 퇴직연금을 합리적으로 운영하는데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

한편 금융감독원 퇴직연금 적립금 공시에 따르면 미래에셋증권은 올해 2분기 전체 퇴직연금 적립금 증가분의 약 21%에 해당하는 9조5799억 원을 유치하며 42개 퇴직연금 사업자 가운데 가장 높은 증가액을 기록했다.

미래에셋증권은 이러한 퇴직연금 사업 역량을 바탕으로 공기업의 특성과 다양한 니즈를 반영한 맞춤형 컨설팅을 강화하고, 글로벌 투자 역량과 자산배분 전문성을 활용한 차별화된 퇴직연금 솔루션을 지속적으로 제공할 방침이다.

rkgml925@newspim.com