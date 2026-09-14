국가데이터처 "'K-AI·빅데이터' 통계 경험 카자흐스탄에 전한다"

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한·중앙아시아 통계기관 MOU

통계 생산 디지털화·인력 연수

OECD 가입 준비 지원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 국가데이터처가 카자흐스탄의 통계 현대화를 돕는다. 행정자료와 인공지능(AI)·빅데이터 활용 경험을 공유하고 통계 생산과정의 디지털화와 인력 양성에 협력한다.

국가데이터처는 14일 정부대전청사에서 카자흐스탄 통계청과 데이터·통계 분야 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 서명식에는 안형준 국가데이터처장과 막사트 투를루바예프 카자흐스탄 통계청장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

14일 MOU 체결 후 기념촬영하는 안형준(오른쪽) 처장과 막사트 투를루바예프 청장 [사진=국가데이터처] 2026.09.14 jongwon3454@newspim.com

이번 협약은 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 확대되는 양국 협력을 데이터·통계 분야로 이어가기 위해 마련됐다.

양 기관은 통계 생산과정의 디지털화에 협력하고 행정자료·빅데이터·AI 활용 사례를 공유하기로 했다. 통계방법론과 최신 동향을 교류하고, 통계 담당자의 역량을 높이기 위한 방문연수와 양자회의·세미나도 추진한다.

국가데이터처는 그동안 축적한 한국의 통계 혁신 경험과 우수사례를 제공할 계획이다. 이를 통해 카자흐스탄의 통계 현대화와 국제기준에 부합하는 통계역량 강화를 지원하고 경제협력개발기구(OECD) 가입 준비에도 기여한다는 방침이다.

안 처장은 "이번 MOU는 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 양국 간 협력을 데이터·통계 분야의 실질적인 성과로 발전시킨다는 데 의미가 있다"며 "행정자료, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 다양한 데이터와 신기술을 활용한 한국의 통계 혁신 경험을 적극 공유하여 카자흐스탄의 통계 현대화를 위해 협력하겠다"고 밝혔다.

이어 투를루바예프 청장은 한국의 공식통계 발전 경험을 높이 평가한다고 강조하며 "이번 MOU를 계기로 양 기관 간 다양한 데이터 활용과 통계시스템 발전을 위한 실질적인 협력이 더욱 확대되기를 기대한다"고 말했다.

국가데이터처는 앞서 우즈베키스탄·키르기스스탄 통계청과도 MOU를 체결하는 등 중앙아시아 국가들과 협력을 확대해 왔다. 아시아개발은행(ADB)과 함께 중앙아시아 국가의 통계역량 강화를 위한 공적개발원조(ODA) 사업도 추진하고 있다.

아울러 이번 협약을 계기로 중앙아시아 주요국과 통계협력을 강화하고, 양자협력과 개발협력을 연계해 한국의 데이터·통계 발전 경험을 공유해 나간다는 계획이다.

jongwon3454@newspim.com