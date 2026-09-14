"3세도 무상교육"…서울교육청, 유치원·어린이집 3개월 선제 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 14일 3세 유아 무상지원 계획을 밝혔다.
- 10~12월 공·사립유치원·어린이집 3만5000명에 한시 지원한다.
- 학부모 부담을 낮추고 내년 연장도 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공립 2만원·사립 11만원·어린이집 7만원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 올해 10월부터 12월까지 공·사립유치원과 어린이집에 다니는 3세 유아에게 무상교육비·보육료를 한시 지원한다. 4~5세 유아에게만 적용되던 지원과의 시기 차이를 줄이고 전 연령 무상교육·보육을 조기에 실현하겠다는 취지다.
서울시교육청은 추가경정예산 편성을 통해 3세 유아 약 3만5000명을 대상으로 무상교육비·보육료를 지원한다고 14일 밝혔다.
지원 단가는 월 기준 공립유치원 2만원, 사립유치원 11만원, 어린이집 7만원이다. 지원은 오는 10월부터 12월까지 3개월간 이뤄진다.
이번 조치는 교육부가 2027년 3월 완료를 목표로 추진하는 '단계적 무상교육·보육 추진 계획'을 서울시교육청이 앞당겨 시행하는 것이다. 동일한 누리과정을 운영하는 유치원과 어린이집에 다니면서도 4~5세와 달리 지원 대상에서 제외됐던 3세 유아의 교육·보육비 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.
지원금은 교육부의 단계적 무상교육·보육 계획과 연계해 공립유치원에는 방과후과정비, 사립유치원에는 교육과정비, 어린이집에는 기타 필요경비 등으로 사용된다.
이에 따라 3세 유아 학부모는 교육청 지원금을 제외한 차액만 교육비로 납부하게 된다. 서울시교육청은 이번 지원으로 유아를 둔 가정의 체감 교육·보육비 부담이 줄어들 것으로 기대하고 있다.
서울시교육청은 올해 12월 지원 종료 이후에도 내년 1~2월 지원을 이어갈 수 있도록 2027년 본예산 확보를 추진할 계획이다.
아울러 지원금 확대를 계기로 유치원이나 어린이집이 학부모 부담금을 올리는 사례가 발생하지 않도록 지도·점검을 강화하기로 했다. 예산 집행의 투명성을 확보하고 지원 효과가 실제 학부모 부담 경감으로 이어지도록 관리한다는 방침이다.
정근식 서울시교육감은 "이번 선제적 지원은 유아교육에 대한 공적 책임 강화로 유아교육이 기본교육의 출발점으로 자리매김하게 될 것"이라며 "앞으로도 경제적 부담 없이 안심하고 아이를 키울 수 있는 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com