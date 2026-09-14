하나증권·업비트 글로벌, 디지털자산 금융사업 협력 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 11일 업비트 글로벌과 MOU를 맺었다.
- 양사는 디지털자산 운용·상품 개발 등 협력한다.
- 하나증권은 내년 STO 시장 본격화에 대비했다.
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싱가포르 기반으로 글로벌 디지털자산 금융사업 협력 가능성 모색
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 지난 11일 서울 여의도 하나증권 본사에서 업비트 글로벌과 디지털자산 및 금융 분야의 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 14일 밝혔다.
하나증권에 따르면 업비트 글로벌은 업비트의 해외 디지털자산 사업을 총괄하는 싱가포르에 있는 지주사다. 양사는 이번 협약을 통해 각 사가 보유한 금융·자산운용 역량과 디지털자산 기술 및 글로벌 네트워크를 결합해 새로운 사업 기회를 발굴할 예정이다.
주요 협력 분야는 ▲디지털자산 운용 사업모델 개발 ▲디지털자산 관련 상품·서비스 설계 및 출시 ▲디지털자산 관련 인프라 및 시스템 구축 ▲디지털자산 사업을 위한 공동 투자 등이다. 구체적인 협력 방안은 관련 제도와 시장 환경 등을 종합적으로 고려해 협의해 나갈 계획이다.
하나증권은 싱가포르에서 자산운용사 HAMA(Hana Asset Management Asia)를 운영하고 있으며, 업비트 글로벌은 싱가포르를 거점으로 해외 디지털자산 사업을 전개하고 있다. 양사는 각자의 현지 사업 기반과 네트워크를 활용해 싱가포르를 중심으로 다양한 협력 가능성을 단계적으로 모색할 방침이다.
주요 협력 분야 외에도 해외 네트워크와 보유 라이선스 범위 내에서 협력 기회를 지속해서 발굴하고, 규제 준수와 투자자 보호를 기반으로 디지털자산 금융 분야의 경쟁력을 강화해 나간다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "하나증권은 주식, 채권, 펀드 등 전통적 금융상품을 토큰 방식으로 발행·거래할 수 있는 기반을 조기에 구축하기 위해 디지털자산 관련 사업에 속도를 내고 있다"며 "STO 제도화 속도에 맞춰 발행 플랫폼 등 관련 인프라를 단계적으로 구축해 나가며 내년 STO 시장 본격화에 적극적으로 대비하겠다"고 말했다.
김국현 업비트 글로벌 대표는 "이번 협약은 전통 금융과 디지털자산 분야의 전문성을 바탕으로 새로운 협력 기회를 모색하는 계기가 될 것"이라며 "업비트 글로벌이 보유한 기술과 해외 사업 경험을 활용해 실질적인 협력 방안을 발굴하고, 신뢰할 수 있는 디지털자산 금융 생태계 조성에 기여하겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com