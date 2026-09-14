SK바이오팜, MSCI ESG 평가서 3년 연속 'AAA' 획득

AI 핵심 요약beta
- SK바이오팜은 14일 MSCI ESG 평가서 AAA를 받았다.
- 국내 제약사 처음으로 3년 연속 AAA를 유지했다.
- 윤리경영과 품질안전 관리가 높은 평가를 받았다.
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회사 "국내 제약기업 최초 3년 연속 최고등급"
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 ESG 평가에서 3년 연속 최고 등급인 'AAA'를 획득했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 국내 제약기업 가운데 MSCI ESG 평가에서 3년 연속 AAA 등급을 받은 것은 SK바이오팜이 처음이다. 현재 국내 제약기업 가운데 AAA 등급을 받은 유일한 기업이기도 하다.
MSCI ESG 평가는 기업의 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 관련 리스크와 기회 관리 역량을 글로벌 동종업계와 비교해 평가한다.
이번 평가에서 SK바이오팜은 기업행동(Corporate Behavior), 인적자본 개발(Human Capital Development), 제품 품질 및 안전(Product Safety & Quality) 등의 영역에서 높은 평가를 받았다.
기업행동 부문에서는 컴플라이언스 체계와 회계·세무 투명성 등 윤리경영 시스템이 평가에 반영됐다. 인적자본 개발 부문에서는 구성원 역량 개발 프로그램과 기업문화 관련 제도가 평가를 받았다.
제품 품질 및 안전 분야에서는 품질관리시스템과 관련 인증체계 등이 평가에 반영됐다. SK바이오팜은 의약품 공급망 품질 및 안전 관련 글로벌 이니셔티브 'Rx-360'에 가입하고 GxP 관련 임직원 교육을 확대하고 있다.
SK바이오팜은 신약 개발과 글로벌 사업 확대를 기반으로 ESG 경영 활동도 이어갈 계획이다. 회사에 따르면 지난해 창출한 사회적 가치는 4987억원으로, 이 가운데 제품과 서비스를 통한 삶의 질 개선 등을 포함한 사회성과가 4524억원을 차지했다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 "국내 제약기업 최초로 MSCI ESG AAA 등급을 3년 연속 유지한 것은 뜻깊은 성과"라며 "글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com