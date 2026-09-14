대신증권, 애프터마켓 국내주식 거래 고객 대상 주차별 경품 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 14일 애프터마켓 국내주식 거래 고객 이벤트를 시작했다.
- 다음 달 8일까지 매주 200명씩 800명에게 경품을 준다.
- 누적 5000만원 이상 거래 고객 5명엔 50만원 혜택을 준다.
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누적 거래 5000만원 넘으면 50만원 혜택
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 다음 달 8일까지 애프터마켓에서 국내주식을 거래한 고객을 대상으로 주차별 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
14일 대신증권에 따르면 이벤트 기간 애프터마켓에서 한 번 이상 거래하면 매주 추첨 대상이 된다. 회사는 매주 200명씩 총 800명에게 5만원 상당의 혜택을 제공할 예정이다.
경품은 주차마다 달라진다. 첫째 주인 9월 14~18일에는 무신사머니 5만원, 둘째 주인 21~23일에는 CU편의점 5만원권을 지급한다. 9월 28일~10월 2일에는 배달의민족 5만원권, 마지막 주인 10월 6~8일에는 무신사머니 5만원을 제공한다. 매주 중복 참여와 당첨이 가능해 거래를 이어갈수록 당첨 기회가 늘어난다.
거래금액에 따른 추가 혜택도 마련했다. 이벤트 기간 애프터마켓 누적 거래금액이 5000만원 이상인 고객 중 5명을 추첨해 무신사머니 50만원을 지급한다.
애프터마켓 거래 경험이 없는 고객을 위한 혜택도 있다. 최근 6개월 동안 애프터마켓 거래가 없었던 고객이 행사 기간 한 번 이상 거래하면 추첨을 통해 5000명에게 CU편의점 3000원권을 제공한다. 이벤트 참여를 위해서는 사전 신청이 필요하다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "매주 새로운 혜택을 제공해 고객들이 애프터마켓 거래를 자연스럽게 경험할 수 있도록 이벤트를 구성했다"며 "새로운 거래시간대를 활용해 보다 다양한 투자 기회를 경험하길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com