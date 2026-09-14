오스템임플란트, 치과의사 임상교육 '패컬티 세미나' 100회 달성

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2016년 첫 개최 이후 10년간 매월 진행…전 세계 15만명 수료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오스템임플란트가 치과의사 임상교육 프로그램인 '패컬티 세미나' 100회를 달성했다. 회사는 지난 12일 서울 강서구 마곡 트윈타워 4층 대강당에서 '제100회 패컬티 세미나'를 개최했다고 14일 밝혔다.

2016년 3월 첫 개최된 패컬티 세미나는 국내 주요 치과대학 교수진과 학회, 임상 전문가들이 참여해 최신 치의학 지견과 임상 노하우를 공유하는 학술 프로그램이다. 10여 년간 매월 꾸준히 진행되며 이정표를 세웠다.

회사에 따르면 매회 초청하는 치과대학이나 학회가 직접 주제와 교육 내용을 선정해 각 분야의 연구 동향과 임상 현장의 관심사를 폭넓게 다뤄왔다.

회사는 임플란트 수술과 보철은 물론 교정, 디지털 덴티스트리, 치과재료, 구강건강 등 치과임상 전반에 걸친 다양한 교육 콘텐츠가 장기간 프로그램을 이어온 원동력이라고 설명했다. 연자와 참가자 간 자유로운 토론과 의견 교류에 비중을 둔 차별화된 형식도 특징이다.

오스템임플란트는 지난 12일 마곡 트윈타워에 대강당에서 '제100회 패컬티 세미나'를 개최했다. [사진=오스템임플란트]

오스템임플란트는 2001년 국내 최초의 임플란트 전문 교육기관인 '오스템임플란트연수센터(OIC)'를 설립했다. 단순한 제품 사용법 강의를 넘어 치과의사가 실제 임플란트 수술을 수행하고 임상 역량을 높일 수 있도록 하는 실전 교육에 초점을 맞췄다.

또한 2018년부터 시작된 '마스터코스' 프로그램은 기초 이론부터 수술 및 심화 과정까지 단계적이고 체계적인 교육을 제공하며, 실제 임상 증례를 기반으로 한 실습을 통해 치과의사의 실전 역량을 지원한다.

회사는 패컬티 세미나를 통해 우수한 교수진을 지속적으로 발굴하고 등용함으로써 교육의 질을 높여왔다. 교재와 실습 기자재를 자체 개발하고 지속적으로 업데이트하며, 3D 프린터를 활용한 맞춤형 교육·실습 기자재를 도입하고 있다.

임상교육 시스템은 글로벌 시장으로도 확대되고 있다. 현재 34개국에 38개의 현지 OIC를 운영 중이며, 140여 상설 교육장 가운데 100개 이상을 해외에 구축했다. 오스템임플란트 교육 프로그램을 수료한 전 세계 치과의사는 누적 15만명에 달한다.

오프라인 교육장을 넘어 온라인 플랫폼으로도 확대되고 있다. 치과 전문 포털 'OSSTEM'을 통해 마스터코스, 패컬티 세미나, 수요세미나, 온라인 서저리, 케이스 디스커션 등 다양한 임상교육 콘텐츠를 제공하고 있으며, 실시간 중계와 VOD를 통해 시간과 장소의 제약 없이 최신 임상 지식을 접할 수 있도록 지원하고 있다.

오스템임플란트 치의학연구원 관계자는 "디지털 및 AI 기술 도입과 함께 빠르게 변화하는 치과의료 환경에 발맞춰 패컬티 세미나를 새로운 임상 지식과 미래 기술을 연결하는 교육 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com