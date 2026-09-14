롯데바이오로직스, 10월 글로벌 바이오 행사 잇달아 참가

AI 핵심 요약beta
- 롯데바이오로직스가 10월 글로벌 바이오 행사에 잇따라 참가했다.
- 밀라노·요코하마·샌디에이고서 신규 고객사 확보에 나선다.
- 상업 생산 역량과 듀얼 사이트 경쟁력을 알렸다.
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송도 GMP-Ready 앞두고 한·미 듀얼 사이트 알려
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데바이오로직스가 오는 10월 유럽과 일본, 미국에서 열리는 글로벌 바이오 행사에 잇달아 참가해 신규 고객사 확보에 나선다.
롯데바이오로직스는 오는 10월 6일부터 8일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 'CPHI Milan 2026'과 7일부터 9일까지 일본 요코하마에서 개최되는 'Bio Japan 2026'에 참가해 단독 부스를 운영한다고 14일 밝혔다.
이어 10월 12일부터 15일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 'World ADC San Diego'에도 참가한다. 회사는 각 행사에서 글로벌 제약·바이오 기업과 파트너링을 확대하고 신규 사업 기회를 발굴할 계획이다.
CPHI Milan 2026에서는 송도 바이오 캠퍼스의 GMP-Ready를 앞두고 대규모 상업 생산 역량과 한국·미국 '듀얼 사이트(Dual Site)' 운영 경쟁력을 소개한다. 행사 첫째 날과 둘째 날에는 부스 내 발표를 통해 상업 생산 역량과 이중항체 분야 기술을 소개하고 잠재 고객사와 비즈니스 미팅을 진행한다.
Bio Japan 2026에서는 자동화 제조관리시스템(MCS), 디지털 트윈, 전산유체역학(CFD) 시뮬레이션 등 생산 관련 기술을 소개하고 글로벌 잠재 고객사와 파트너링 미팅을 추진한다.
World ADC San Diego에서는 항체·약물접합체(ADC) 플랫폼과 관련 CDMO 역량을 소개할 예정이다.
롯데바이오로직스는 올해 들어 글로벌 제약·바이오 기업과 총 4건의 수주 성과를 공개했다. 지난 6월에는 송도 바이오 캠퍼스 제1공장의 사용 승인을 획득했다.
회사는 송도 바이오 캠퍼스 가동 준비와 함께 미국 생산 거점을 연계한 듀얼 사이트 운영을 추진하고 있다.
롯데바이오로직스 관계자는 "GMP-Ready를 앞두고 대규모 상업 생산 역량과 한·미 듀얼 사이트 경쟁력을 알리며 잠재 고객사 유치에 노력하고 있다"며 "글로벌 파트너링을 지속하며 수주 확대에 힘쓸 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com