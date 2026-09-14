한화투자증권, '금현물 거래' 오픈 기념 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 14일 MTS 금현물 이벤트를 시작했다.
- 11월 30일까지 신규 개설 고객에 5000원을 준다.
- 순매수·거래 고객에 현금·순금 혜택을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
순매수 금액별 최대 15만 원, 추첨 통해 순금 총 20돈 증정
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 오는 11월 30일까지 MTS(모바일트레이딩시스템) 금현물 거래 오픈 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
14일 한화투자증권에 따르면 이번 이벤트는 금현물 거래 개인고객을 대상으로 진행하며, 회사는 거래 조건 및 기준에 따라 세 가지 혜택을 제공한다.
우선 이벤트 기간 금현물 계좌를 신규 개설한 고객 전원에게 투자 지원금 5000원을 지급한다. 미성년자, 법인, 외국인 등은 제외된다.
또한 금현물 누적 순매수 금액 구간에 따라 최소 3000원에서 최대 15만원까지 현금 리워드를 차등 지급한다.
금현물 거래 고객을 위한 순금 추첨 이벤트도 마련했다. 금현물 100g 거래 시마다 추첨권 1매를 자동으로 부여하며, 추첨을 통해 순금 2돈(5명), 순금 1돈(10명) 등 총 15명에게 순금 20돈을 증정한다.
KRX 금현물 장내거래는 금융소득종합과세 비대상, 양도소득세 및 배당소득세 비과세 상품이며, 1g 단위 소액으로 실시간 거래가 가능하다.
임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "MTS 금현물 서비스 오픈을 기념해 금현물을 거래하는 투자자를 위한 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 자산을 활용한 포트폴리오 운용을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com