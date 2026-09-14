한동훈 "국민의힘 의원들과 함께 싸우는 중…장동혁 당권파도 동참하길"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원이 14일 장동혁 대표와 지지층에 함께 싸우자고 촉구했다.
- 한 의원은 김승원 후보자 관련 오빠독약로비 의혹을 제기했다.
- 그는 당권파의 발목잡기를 비판하며 협력을 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 14일 장동혁 국민의힘 대표와 지지층을 겨냥해 "당권파가 발목 잡을 만큼 우리는 한가하지 않다"며 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 이른바 '오빠독약로비' 의혹 규명에 함께 나설 것을 촉구했다.
한 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "장동혁 당권파는 '제가 민주당에게 제보 출처를 공격할 빌미를 줬고, 오빠는 본질이 아니라면서 저 때문에 좌파가 결집하니 조용히 있으라, 혼자 놀아라'고 오빠독약로비를 제기하고 싸우는 저를 민주당 논리를 편들어 공격했지만 현실은 다르다"고 밝혔다.
그는 "오만하게 권력을 휘두르던 이재명 정권이 이제 성난 민심 앞에 흔들리기 시작했다"며 "당권파가 발목 잡을 만큼 우리는 한가하지 않다"고 강조했다.
이어 "국민의힘 많은 의원님들과 소통하고 협력하면서 함께 싸우고 있다"며 "장동혁 당권파도 지금이라도 국민을 위한 이 중요한 싸움에 동참하기를 진심으로 바란다"고 말했다.
한 의원은 최근 김 후보자를 둘러싼 이른바 '오빠독약로비' 의혹을 잇달아 제기하며 공세를 이어가고 있다.
oneway@newspim.com